Дніпропетровські медики вийшли на протест під облдержадміністрацію

30 січня перед будівлями Дніпропетровської облдержадміністрації працівники медичних установ вийшли на протест проти закриття протитуберкульозних диспансерів в районних центрах, а також пов'язаних з цим скороченням лікарів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ Павлоград.dp.ua.

Лікарі не можуть зрозуміти, як під час епідемії туберкульозу, від якої щороку помирають майже 4 тисячі хворих (в день – 11 осіб), можуть закривати стаціонари для них.

Закриття протитуберкульозних стаціонарів пояснюється рамками медреформи, а також оптимізацією самих медустанов.

Так, після закриття 22 січня тубдиспансеру в Нікополі, днями стало відомо і про закриття в Павлограді.

Хворих на туберкульоз збираються передати у відділення Дніпра.

Прокоментувала інцидент лікар-фтизіатр павлоградського відділення Тетяна Шишкіна.

«Хворі з відкритою формою туберкульозу, які лікуються в умовах стаціонару, будуть змушені або їхати в Дніпро, де не факт, що буде місце на лікування, або будуть лікується амбулаторно. З відкритою формою туберкульозу лікується амбулаторно, я вважаю, вони не мають, вони повинні отримувати контрольоване лікування. Не варто забувати, що хворі з відкритою формою туберкульозу – це в більшості своїй асоціальні особи, які не можуть собі забезпечити належне харчування і потрібні умови», – пояснює лікар-фтизіатр.

Також вона додала, що хворим потрібен догляд в стаціонарі, де вони не тільки лікуються, а їх годують, і звідки вони виходять здоровими людьми.

«Один хворий на туберкульоз в рік може заразити до 15 осіб, ось тому ми намагаємося звернути увагу уряду», — додала Шишкіна.

Нагадаємо, що Верховна Рада повинна прийняти національну програму по боротьбі з туберкульозом в Україні на 2018-2021 роки, тому що щорічно заражаються цією хворобою близько 30 тис. осіб. При цьому не всі випадки діагностуються.

«Щорічно близько 30 тисяч українців заражаються туберкульозом. 11 осіб, за офіційною статистикою, щодня вмирають від туберкульозу», — зазначив голова правління благодійної організації «Фонд «Громадське рух «Українці проти туберкульозу» Віталій Руденко.

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