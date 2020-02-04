Все відбувалося в "прямому ефірі"

В Дніпрі 3 лютого в одній з житлових кімнат 1-го гуртожитку НТУ "Дніпровська Політехніка" обвалилася стеля

Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікував один зі студентів.

За попередньою інформацією причиною обвалення стало затоплення. На кадрах видно, що зі стелі спочатку дуже сильно капало і хлопці рятувалися мисками і відрами.

Через деякий час стелю зовсім обвалився величезний шматок впав посеред кімнати.

В результаті НП ніхто не постраждав, крім майна студентів.

Це не перший інцидент з гуртожитком "Дніпровської політехніки". Раніше ми повідомляли, що з боку проспекту Яворницького будівля почало руйнуватися.

Біля фундаменту утворився провал більше 3 метрів завширшки, а по стінах пішли тріщини.

Також ми повідомляли, що 5 жовтня в Соборному районі Дніпра під будівлею гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» просіла грунт.

Керівництвом університету було прийнято рішення про виселення мешканців гуртожитку.



Особовим складом ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області надано допомогу в переселенні близько 200 осіб в гуртожиток №1 Дніпровського політехнічного університету.

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Як повідомляла Politeka, екологічна катастрофа потрясла мешканців Львівщини.

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