В Дніпрі всі школи закриють на карантин

Як передає Politeka.net , про це повідомив заступник мера Михайло Лисенко.



"Увага! У зв'язку з перевищенням епідеміологічного порогу захворюваності на грип, рішенням комісії ТБЧС в місті Дніпро призупиняється навчальний процес у школах з 6 по 17 лютого. Бережіть себе.", - повідомив він.

Раніше ми повідомляли, що вже дві школи в Кривому Розі закрили на карантин.

Після зимових канікул кількість хворих школярів склало 6,4% і показник стрімко зростає.

За офіційною інформацією захворіло 4248 дітей. У зв'язку з цим, 2 школи в Покровському районі були закриті на карантин - №№93 57.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі від свинячого грипу А (H1N1) померла дитина 2,5 років.

Це перший в регіоні летальний випадок від грипу в нинішньому епідемічному сезоні (з початку жовтня). Рівень захворюваності в Дніпропетровській області за останній тиждень зріс на 55%.

Також ми повідомляли, що в Запоріжжя від ускладнень грипу померла 31-річна вагітна жінка.

Відомо, що жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня через відшарування плаценти провели кесарів розтин. На жаль, лікарям не вдалося врятувати породіллю. 3 січня вона померла.

На щастя, дитину вдалося врятувати. Його перевели з реанімації у відділення недоношених дітей.

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