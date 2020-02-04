Вагітна пасажирка відчула у вагоні №6 поїзда «Харків – Кривий Ріг» запах фарби, що погано позначилося на її самопочутті

Чоловік постраждалої на своїй сторінці він опублікував копію скарги, яку написала його дружина, передають місцеві ЗМІ.

Як стверджує потерпіла, через запах фарби їй стало погано під час подорожі відчувши блювотні рефлекси. Через сматрфон вона дізналася інформацію, що у вагоні є вільні місця. Провідники відмовилися їй допомогти, запропонувавши їй самій домовитися з кимось із пасажирів, щоб вони перейшли у вагон, де смердить фарбою.

"Під час цих півгодини я отримала купу стресу, зіпсованих нервів, сліз, страху залишитися на вокзалі, втрачених 330 грн (за отриманий стрес я помилково купила квиток не до Кривого Рогу, а в Херсон). Всю дорогу, поки я їхала, купе було абсолютно вільний і я впевнена, що ще з 10 вільних місць у цьому вагоні", - поділилася потерпіла.

Вона підкреслила, що не змогла отримати не тільки якісну послугу проїзду, а умови, безпечні для здоров'я і життя свого ще не народженої дитини.

Раніше ми повідомляли, що в "Укрзалізниці" зібралися щомісячно підвищувати вартість проїзду у пасажирських поїздах починаючи з березня по грудень 2020 року. Кожен місяць ціна квитків буде зростати на 2 відсотки, що за підсумком дасть подорожчання на 22 відсотки.

це Торкнеться всіх категорій вагонів, крім 1-го класу поїздів Інтерсіті +.

У компанії повідомляють, що з тих пір значно подорожчали колеса, запасні частини до вагонів і інша промислова продукція, необхідна для ефективної роботи залізниці. В даний час, перевезення є збитковими для компанії. У 2020-му році збитки можуть сягнути 14,3 мільярдів гривень.

Також у компанії додали, що кошти від індексації тарифів планується направити на придбання 26 вагонів і капітальний ремонт ще 40.

Також ми повідомляли, що пасажири поїзда "Харків-Одеса" стали свідками, як у вагонах "цілими стадами пасуться" таргани.

На відео, яким поділилася у Фейсбуці очевидиця, видно, як комахи окупували практично всі купе, а також бігали по полицях, матраців та пакетів з постільною білизною.

Нагадаємо, глава Укрзалізниці отримав 9 мільйонів зарплати і приємний подарунок від дружини.

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