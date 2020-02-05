В Дніпрі планують перенести пам'ятник генералу Пушкіну

Як передає Politeka.net, про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайла Лисенка.

За його словами, є два варіанти, де буде стояти танк в майбутньому. Перший варіант - перенесення ближче до пам'ятника Слави. Другий – розміщення танка на місці поховання генерала Пушкіна, тобто на братській могилі на Соборній площі.

Подальшу долю танка обговорять з родичами Юхима Пушкіна, представниками ветеранських організацій та управління архітектури. Після цього буде прийнято спільне консолідоване рішення.

Відмовитися від перенесення танка не представляється можливим. На тому місці, де він розташований, запроектований вихід зі станції метро.

Раніше ми повідомляли, що Одеcі активісти і студенти демонтували останній барельєф радянському маршалу Георгію Жукову на будівлі місцевого вузу.

Він висів на стіні будинку № 62 по вул. Новосельського, де розміщується гуртожиток і філософський факультет Одеського національного університету імені Мечникова.

Наголошується, що патріотичні організації вже п'ять років домагалися демонтажу барельєфа у відповідності з законом про декомунізацію, однак у вузі повідомили, що меморіальна дошка Жукову не знаходиться на балансі університету.

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