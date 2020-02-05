В лікарні Мечникова в Дніпрі помер пацієнт з тяжкою пневмонією
Як передає Politeka.net, про це повідомив заступник головлікаря лікарні імені Мечникова Юрій Скребець.
«Боролися з ранку 2 лютого. Був доставлений з району занадто пізно, на 22-й день захворювання, у вкрай важкому стані. Але ми не в змозі стверджувати, чи це була грипозна пневмонія, оскільки виділити вірус в такий термін з початку хвороби неможливо. Навряд чи дасть позитивний результат і патологоанатомічне дослідження. Якщо вирусологически не доведено, що це грип, законодавчо ми не вправі вважати грипозну пневмонію», — зазначив він.
Крім того, зараз у лікарні фахівці намагаються врятувати життя ще двох людей з пневмонією.
«Це молоді хлопець і дівчина. Обидва пацієнта – в реанімації. З ними головний лікар Сергій Риженко, кращі фахівці і професори», — сказав заступник головлікаря.
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Також ми повідомляли, що в Запоріжжя від ускладнень грипу померла 31-річна вагітна жінка.
Відомо, що жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня через відшарування плаценти провели кесарів розтин. На жаль, лікарям не вдалося врятувати породіллю. 3 січня вона померла.
На щастя, дитину вдалося врятувати. Його перевели з реанімації у відділення недоношених дітей.
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