В Дніпрі патрульні поліцейські жорстоко познущалися над 35-річним інвалідом і його матір'ю

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.



Інцидент стався ще в квітні минулого року, тоді 59-річну жінку та її 35-річного сина, інваліда 3 групи, доставили в один з райвідділів Дніпра. Причиною затримання стала скарга сусідів, які стверджували, що жінка та її син порушували громадський порядок.

Вже у відділенні поліції, правоохоронці дозволили собі зайвого: надівши наручники, один з поліцейських, сів на спину чоловікові, викручував пальці на руці і був його по обличчю.

Мати інваліда поставили на коліна і силою заводили її руки за спину. Коли жінка вже лежала обличчям до підлоги, патрульні вдарили її кілька разів.

В результаті мати та син отримали легкі тілесні ушкодження.

Правоохоронців вже звинуватили в перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Якщо провину патрульних доведуть, то їх чекає позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Після того, як чоловік відмовився від пропозиції старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУ НП області, той ударив його кулаком в обличчя. Від удару потерпілий впав і сильно вдарився головою об асфальт. Від отриманих ушкоджень він помер в лікарні, не приходячи в свідомість.

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