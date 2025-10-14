Дефіцит овочів у Дніпропетровській області цього сезону особливо помітний на помідорах, які широко використовують для приготування салатів, повідомляє Politeka.

Ціни на тепличні томати зростають через скорочення врожаю на спеціалізованих господарствах, а обмежена пропозиція продукції з відкритого ґрунту після завершення піку польового виробництва додатково посилює тиск на ринок.

За останній тиждень тепличні помідори подорожчали приблизно на 14%. Нині їхня вартість становить від 35 до 55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара), залежно від розміру плодів, якості та обсягів поставок. Фермери пояснюють здорожчання високим попитом з боку роздрібних мереж і гуртових компаній, які активно закуповують овочі. Закінчення сезону ґрунтових томатів також впливає на підвищення ціни.

Експерти зазначають, що, незважаючи на здорожчання, тепличні помідори залишаються порівняно доступними для більшості споживачів. Поточна середня ціна приблизно на 30% нижча, ніж на початку вересня 2024 року, що трохи полегшує фінансове навантаження на покупців.

Загалом дефіцит овочів у Дніпропетровській області формує ринкову ситуацію: сезонні обмеження, менший урожай і високий попит змушують громадян планувати покупки заздалегідь та розглядати альтернативні варіанти серед доступних вариантів. Крім того, у регіоні літні мешканці можуть отримати продукти безкоштовно — сертифікати на 440 гривень, які дозволяють купувати обрані товари в мережі АТБ, допомагаючи покривати базові потреби.

Отже, поточна ситуація на ринку овочів демонструє, як дефіцит впливає на ціни, наявність продукції та поведінку споживачів, а державна підтримка частково компенсує обмеження для найуразливіших категорій громадян.

Джерело: EastFruit

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.