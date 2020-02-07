Медики в Дніпрі бояться їхати на виклики, а погрози, побиття членів бригад не додають привабливості цієї професії



Як передає Politeka.net, пост відчаю опублікував директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, колектив медиків уже не раз вимагав від Верховної Ради України якнайшвидшого прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпеки медичним працівникам і працівникам системи екстреної медичної допомоги, які входять до складу бригади екстреної медичної допомоги під час надання медичної допомоги".

У своєму зверненні він розповів про інцидент, який трапився в селі Голубівка Дніпропетровській області. 5 лютого співробітниця швидкої медичної допомоги піддалася насильству після приїзду на виклик.

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"Фельдшер зі скаргами на сильний головний біль, запаморочення, нудоту, багаторазову блювоту була доставлена санітарним автомобілем в приймальне відділення Новомосковської ЦРЛ, де була оглянута, обстежена та госпіталізована в хірургічне відділення з діагнозом «ЗЧМТ. СГМ. Гематома лівої скроневої області. Виробнича травма", - повідомив він.



Також він підкреслив, що за виклик бригади до людини, яка перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння має бути платним і коштуватиме не менше двох тисяч гривень



"Інакше це нашестя "п'яні дзвінки" не зупинити", - заключив він.

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до лікаря, щоб виміряти тиск.

З собою він для чогось прихопив предмет у вигляді меча. Сімейний лікар зробила зауваження пацієнтові, але останній почав висловлюватися на адресу персоналу нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою, після чого оголив меч типу «катана», іншими словами меч самурая.

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На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, екіпаж Управління поліції охорони Львівщини та працівники інших підрозділів поліції. Зловмисника затримали.

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