В Дніпрі шахраї та квартирні злодії продовжують штурмувати під'їзди і довірливих городян



Як повідомляє Дніпро оперативний, жителі на камеру зняли чоловіка, який під приводом зміни вікон, намагався зібрати інформацію про квартири.

Домушник орудував на Лівому березі.



Жертвами він вибирав довірливих пенсіонерів. Зловмисник цікавився, чи будуть люди через кілька годин вдома і хотів зайти у квартиру.

Як тільки його спробували зняти на камеру, він втік з під'їзду.

Раніше ми повідомляли, що одним з найпоширеніших методів є сірник на ручці дверей. Злодії це роблять для того, щоб зрозуміти: чи є хтось вдома чи ні.

Крім того, квартирні злодії часто використовують наклейки, листівки, флаєри, візитки.

Наприклад, в обід вклали папірець, а ввечері відстежують, чи залишилися мітки в двері або господар повернувся і забрав їх.

Злодії часто ходять і просто смикають ручки дверей, раптом хтось забув закрити. У таких випадках крадуть верхній одяг, ноутбук, телефон, гаманець, сумку – все, що лежить дуже близько до виходу. Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі в квартиру будинку по вул. Макарова заліз невідомий. Чоловік йшов по коридору, як раптом натрапив на господаря. Останній схопив незнайомця і утримував його до приїзду поліції. Як виявилося, злодій, який забрався в чужу хату не очікував такого повороту, адже був впевнений, що нікого немає вдома. Незнайомець запевняв власника, що нічого не вкрав, але той все-таки вирішив дочекатися поліцію. Злодій пручався, але чоловік застосував силу. Через якийсь час непроханий "гість" втратив свідомість, а ще пізніше - помер. Нагадаємо, жертвою професора-душогуба виявилася 24-річна красуня А ще Politeka писала, що в Україні немовля отримав страшні опіки А ще Politeka повідомляла, що розкрилися страшні подробиці загибелі 5-річного Кирила





