10-12 лютого на Дніпропетровщині погіршаться погодні умови



Як передає Politeka.net, тривожні дані опублікували на сайті гидромедцентра.



ДСНС України оголосила штормове попередження – перший (жовтий) рівень небезпеки.



Дніпряни та жителі області відчують сильні пориви вітру до 15-20 м/с і сильний мокрий сніг з дощем. На дорогах очікується ожеледиця.



Температура вночі 11 лютого опуститься до -2, вдень очікується до +4, але варто приготуватися до мокрого снігу та ожеледиці.

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12 лютого: температура по місту вночі від 0◦ до 2◦, вдень – від 2◦ до 4 град, сильний мокрий сніг.

Раніше ми повідомляли, у селищі Авиаторское (в народі військове містечко) трапилася аварія, пов'язана з негодою.

Як повідомили мешканці військового містечка, неполадки з електрикою відбулися із-за того, що гілки дерев впали на дроти.

Також жителі селища повідомляють, що зараз оголені дроти лежать біля житлових будинків, іскрять, немов бенгальські вогні і загрожують життю. Так як сніг продовжує падати, може статися коротке замикання.

Нагадаємо, що Україну засипає снігом: дивовижні кадри облетіли мережа.

Також Politeka писала, що погода зірвалася з ланцюга, українців попередили про насування ударі: "шквальний вітер і...".

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