Патрульна поліція Дніпра терміново звернулася до водіїв і просять по можливості не виїжджати на автомобілі в місто

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Дніпра.

Попередження було зроблено у зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов в місті.

«І знову синоптики прогнозують нам складні погодні умови. Сьогоднішній вечір і ніч обіцяють бути легковажними. У Дніпрі та місцями по області пориви вітру до 25-28 м/с. Завтра можлива хуртовина, ожеледь, налипання мокрого снігу. Тому, краще утриматися від поїздок», — йдеться в повідомленні.

Також ми повідомляли, що ДСНС України оголосила штормове попередження – перший (жовтий) рівень небезпеки. 10-12 лютого дніпряни та жителі області відчують сильні пориви вітру до 15-20 м/с і сильний мокрий сніг з дощем. На дорогах очікується ожеледиця.



Раніше ми повідомляли, у селищі Авіаторске (в народі військове містечко) трапилася аварія, пов'язана з негодою.

Як повідомили мешканці військового містечка, неполадки з електрикою відбулися через те, що гілки дерев впали на дроти.

Також жителі селища повідомляють, що зараз оголені дроти лежать біля житлових будинків, іскрять, немов бенгальські вогні і загрожують життю. Так як сніг продовжує падати, може статися коротке замикання.

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