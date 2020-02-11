У Павлограді пропав безвісти 60-річний чоловік
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Національної поліції Дніпропетровської області.
Папуга Петро Семенович зник ще в 2019 році 24-го грудня. У селі Левадкион вийшов з дому і не повернувся.
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Про поточне місцезнаходження зниклого інформації немає. Поліція Дніпропетровщини просить всіх, кому відомі будь-які подробиці звернутися на гарячу лінію «102», а також за номерами 099-921-51-60, 066-520-09-07.
Також ми повідомляли, що на Дніпропетровщині пропав 28-річний Віталій Фахівця з міста Кам'янське.
Відомо, що чоловік пішов з дому 17 січня в невідомому напрямку. З тих пір про його місцезнаходження нічого не відомо.
Чоловік проживає в Кам'янському на вулиці Звенигородської. Вдома він не з'являвся близько місяця.
На вигляд Віталію близько 30 років, зріст 180 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке.
Поліція просить повідомити будь-яку інформацію про зниклого на лінію "102" або за телефонами: (097) 774-07-04, (096)586-94-41.
Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.
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