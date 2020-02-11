Рідні не знаходять собі місця

У Павлограді пропав безвісти 60-річний чоловік

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Національної поліції Дніпропетровської області.

Папуга Петро Семенович зник ще в 2019 році 24-го грудня. У селі Левадкион вийшов з дому і не повернувся.

Про поточне місцезнаходження зниклого інформації немає. Поліція Дніпропетровщини просить всіх, кому відомі будь-які подробиці звернутися на гарячу лінію «102», а також за номерами 099-921-51-60, 066-520-09-07.

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Відомо, що чоловік пішов з дому 17 січня в невідомому напрямку. З тих пір про його місцезнаходження нічого не відомо.

Чоловік проживає в Кам'янському на вулиці Звенигородської. Вдома він не з'являвся близько місяця.

На вигляд Віталію близько 30 років, зріст 180 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке.

Поліція просить повідомити будь-яку інформацію про зниклого на лінію "102" або за телефонами: (097) 774-07-04, (096)586-94-41.

Також ми повідомляли, що 79-річного дідуся, який загубився в Дніпрі, знайшли патрульні. 7 лютого, близько 16:00 його рідні подзвонили в поліцію і повідомили, що не знайшли батька вдома. Ймовірно, чоловік вийшов. Рідні хвилювалися за нього, тому що він мав проблеми з пам'яттю. Чоловіка привезли додому і передали синові.





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