Кого і за що каратимуть

За порушення нових правил ПДР водіям у Дніпрі загрожують величезні штрафи і навіть позбавлення прав

Як передає Politeka.net, про це сказано в законопроекті № 2695 «Зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення».

Тепер за перевищення швидкості більш ніж на 50 км /год загрожує покарання штрафом розміром 3400 гривень (раніше було 510).

Бажаючим втекти з місця ДТП доведеться заплатити таку ж суму. За керування транспортним засобом особою, не мають на це права загрожує штраф у 10200 гривень.

Перевезення дітей без автокрісла буде каратися 510 гривнями штрафу.

Також кримінальна відповідальність буде загрожувати водіям за передачу управління транспорту людині, яка перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння,або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

За повторне аналогічне порушення штраф складе до 51000 гривень та позбавленням права їздити від 2 до 3 років.

Раніше ми повідомляли, що в Кабінеті міністрів запропонували посилити покарання українцям за неправдиві виклики швидкої допомоги, поліцейських або інших екстрених служб.

На даний момент текст скандального документа ще не опубліковано на сайті Ради. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі на центральному ринку "Озерці" податкова перевірила продавців.

З ними провели бесіду щодо дотримання трудового законодавства і говорили про легалізацію виплати заробітної плати та величезні штрафи, які виписують, якщо люди не оформлені. Йшла мова і про виплату податків.

Нагадаємо, киян почнуть штрафувати в метро: кого і за що будуть карати.

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