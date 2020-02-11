Семирічний хлопчик провалився у свердловину для забору технічної води в Дніпрі

Як передає Politeka.net , про це повідомили в ДСНС в Дніпропетровській області.

Як стало відомо, 10 лютого до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що семирічний хлопчик граючи на власному подвір'ї з домашнім тваринам потрапив у свердловину для забору технічної води глибиною 3 метри та діаметром 300 мм.

"По прибуттю на місце події особовим складом підрозділу з допомогою мотузки і ручного інструменту було вилучено дитини з небезпечної пастки та передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшого огляду", - повідомили рятувальники.

Раніше схожий випадок трапився в Запорізькій області - жінка впала в глибокий колодязь з водою.

Рятувальники на чолі з черговим підняли жінку на мотузках і визволили з бетонної пастки.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі дерево впало на зупинку з людьми.

Інцидент стався близько 21:30, недалеко від супермаркету VARUS. На місце негайно приїхали рятувальники і кілька бригад швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, через падіння дерева постраждали троє осіб. Попередньо відомо, що найсильніше постраждала дівчина — її госпіталізували з травмою голови. Ще двоє чоловік від допомоги лікарів відмовився, так як відбулися подряпинами та синцями.

Нагадаємо, у Кривому Розі 2-річний хлопчик провалився в колодязь.

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