В мережі Internet дітей чекає велика кількість загроз



Як передає Politeka.net, про це розповів заступник начальника відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Сергій Бідзіля.

Неповнолітні часто приєднуються до різних груп в Internet, не розуміючи, яку загрозу їхньому здоров'ю і життя це несе. Головне завдання так званих кураторів, затягнути якомога більше дітей у такі групи і маніпулювати їхньою волею і свідомістю.

Так неповнолітні стають об'єктом злочинців. На щастя, за минулий рік на Дніпропетровщині не виявлено жодного нещасного випадку з неповнолітніми, пов'язаного з грою в Internet.

Щоб уникнути такого, він порадив батькам говорити більше зі своїми дітьми, цікавитися їхніми захопленнями, звертати увагу на коло спілкування в мережах, фото в гаджетах.

«Контролюйте дозвілля своїх дітей. Стежте, з ким і з якою метою вони знайомляться в мережі. Адже по той бік Інтернету може перебувати злочинець. Діти - це основна група ризику в Інтернет середовищі », - сказав поліцейський.

Раніше фахівці Національних інститутів охорони здоров'я США (NIH) повідомили, що роловной мозок дітей, які проводять багато часу перед екраном комп'ютера за іграми в інтернеті, сповільнюється у своєму розвитку.

Вже перші результати роботи вчених, які вивчали функціональний стан головного мозку у дітей з допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ), показали, що у підопічних, які тривалий час проводять перед екранами смартфонів, моніторів, перед комп'ютерами, що дозволяють брати участь в самих технічно «просунутих» іграх, спостерігаються зміни у структурі тканин мозку.

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