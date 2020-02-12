У четвер, 13 лютого, на кількох вулицях у Дніпрі з 10:00 до 17:00 не буде води

Як передає Politeka.net, про це повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачанням.

Вода буде відсутня з наступним адресами:

провулок Джинчарадзе, 4;

Запорізьке шосе, 28.

У підприємство також вибачилися за тимчасові незручності та рекомендує створити необхідний на час виконання робіт запас води.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на бульварі Слави прорвало каналізацію.

Очевидці перших хвилин потопу побоювалися, що їх затопить нечистотами. Вони і викликали аварійну службу.

Фахівці приїхали і сказали, що прорвало трубу з технічною водою, і тому викликати потрібно не їх, а «Дніпроводоканал».

Також, не так давно в Дніпрі сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.

За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.

Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.

Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.

Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.

Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.