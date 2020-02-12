У четвер, 13 лютого, на кількох вулицях у Дніпрі з 10:00 до 17:00 не буде води
Як передає Politeka.net, про це повідомили в КП "Дніпроводоканал".
Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачанням.
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Вода буде відсутня з наступним адресами:
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провулок Джинчарадзе, 4;
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Запорізьке шосе, 28.
У підприємство також вибачилися за тимчасові незручності та рекомендує створити необхідний на час виконання робіт запас води.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на бульварі Слави прорвало каналізацію.
Очевидці перших хвилин потопу побоювалися, що їх затопить нечистотами. Вони і викликали аварійну службу.
Фахівці приїхали і сказали, що прорвало трубу з технічною водою, і тому викликати потрібно не їх, а «Дніпроводоканал».
Також, не так давно в Дніпрі сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.
За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.
Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.
Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.
Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.
Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.