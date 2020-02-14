В Дніпрі і області шукають безвісти зниклого Артема Агеєва



Як передає Politeka.net, про це повідомили в Волонтерської групи «Пошук зниклих дітей».

Відомо, що хлопець 10 грудня 2019 року о 21:20 вийшов з автобуса на трасі Дніпро-Запоріжжя біля с. Башмачка і пішов у невідомому напрямку.

На вигляд йому 25-30 років, зріст — 178 см, спортивної статури, темне коротке волосся, карі очі, овальне обличчя.

Був одягнений Артем в балоньевую пухову куртку кавового кольору до пояса, джинси синього кольору, чорні кросівки.

При собі мав: рюкзак темного кольору, мобільний телефон Leeco.

Батьки готові заплатити винагороду у розмірі 100 000 гривень за допомогу в пошуку.

Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Артема повідомте за номерами: 102 (поліція), або 732 07 00, 098 172 11 84 (ПОШУК зниклих дітей).

Раніше ми повідомляли, що в московському аеропорту Шереметьєво рідний батько кинув напризволяще двох малолітніх дітей.

За даними, у хлопців знайшли записку, яку залишив їм батько. У ній чоловік вказав, що у нього немає коштів для того, щоб утримувати дітей, і тому він їх залишає.

Наголошується, що у неповнолітніх залишилися при собі всі документи, в тому числі шкільні щоденники.

Також ми повідомляли, що стала відома доля дівчинки, яку знайшли на одеській звалищі в грудні минулого року.

В Одесі психологи допомагають 4-річної Насті, яку на звалищі залишив батько, подолати душевну травму.

Голодний і холодний дитина жив у наметі з нетверезими волоцюгами.

За словами психолога, з дівчинкою зараз проводять відповідні корекційні заняття.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

Як повідомляла Politeka, харківські копи знайшли зниклу школярку в сусідній країні.

Також Politeka писала, що на Львівщині таємничо зник підліток, піднята тривога.



