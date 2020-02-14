14 лютого, у День всіх закоханих, військовослужбовці Нацгвардії влаштували святковий флешмоб в ТРК "МОСТ-СІТІ"
Про це повідомляють місцеві ЗМІ з місця подій.
Для відвідувачів торгового центру грав військовий оркестр, а всім глядачам нацгвардейцы роздавали валентинки.
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Майор Нацгвардії Андрій Карпенко привітав містян зі святом і побажав яскравої і красивої любові.
«Всім, хто любить, зберегти це прекрасне почуття і пронести через усе життя. Всім самотнім серцям – зустріти свою другу половинку», — сказав він.
Раніше ми повідомляли, що жінка-водій Наталя з 106-го маршруту в Дніпрі трохи перестаралася, намагаючись прикрасити маршпутку.
До Дня Закоханих жінка підійшла ґрунтовно: салон, вікна, лобове скло автомобіля в валентинках, іграшках, трафаретах. Це виглядає досить мило.
А ще водій дозволяє знімати валентики і брати їх з собою, якщо раптом пасажири забули підготуватися до свята
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А ще Politeka писала, що неадекватні гонки в Києві потрапили на відео, 9 машин поліції брали участь
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