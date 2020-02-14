12 лютого в Дніпрі зникла 80-річна Авраменко Любов Павлівна
Як передає Politeka.net, допомоги в пошуках просять у групі Собачники Дніпро.
Відомо, що жінка пішла з дому і до цього часу її місце знаходження не відомо. Рідні припускають, що вона може бути в іншому районі, так як страждає деменцією.
Особливі прикмети: сиве волосся зачесане назад. Зріст 155 сантиметрів.
Була одягнена в балоневе пальто з капюшоном чорного кольору, чорні черевики, бежева шапочка.
Якщо ви бачили або знаєте яку-небудь інформацію про місцезнаходження жінки. Прохання зв'язатися з сином Сергієм +380677683275.
Поліція також розшукує Артема Агеєва, который 10 грудня 2019 року о 21:20 вийшов з автобуса на трасі Дніпро-Запоріжжя біля с. Башмачка і пішов у невідомому напрямку.
На вигляд йому 25-30 років, зріст — 178 см, спортивної статури, темне коротке волосся, карі очі, овальне обличчя.
Був одягнений Артем в балоньевую пухову куртку кавового кольору до пояса, джинси синього кольору, чорні кросівки.
Також ми повідомляли, що стала відома доля дівчинки, яку знайшли на одеській звалищі в грудні минулого року.
В Одесі психологи допомагають 4-річної Насті, яку на звалищі залишив батько, подолати душевну травму.
Голодний і холодний дитина жив у наметі з нетверезими волоцюгами.
За словами психолога, з дівчинкою зараз проводять відповідні корекційні заняття.
Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.
Як повідомляла Politeka, харківські копи знайшли зниклу школярку в сусідній країні.
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