12 лютого в Дніпрі зникла 80-річна Авраменко Любов Павлівна

Як передає Politeka.net, допомоги в пошуках просять у групі Собачники Дніпро.

Відомо, що жінка пішла з дому і до цього часу її місце знаходження не відомо. Рідні припускають, що вона може бути в іншому районі, так як страждає деменцією.

Особливі прикмети: сиве волосся зачесане назад. Зріст 155 сантиметрів.

Була одягнена в балоневе пальто з капюшоном чорного кольору, чорні черевики, бежева шапочка.

Якщо ви бачили або знаєте яку-небудь інформацію про місцезнаходження жінки. Прохання зв'язатися з сином Сергієм +380677683275.

Поліція також розшукує Артема Агеєва, который 10 грудня 2019 року о 21:20 вийшов з автобуса на трасі Дніпро-Запоріжжя біля с. Башмачка і пішов у невідомому напрямку.

На вигляд йому 25-30 років, зріст — 178 см, спортивної статури, темне коротке волосся, карі очі, овальне обличчя.

Був одягнений Артем в балоньевую пухову куртку кавового кольору до пояса, джинси синього кольору, чорні кросівки.

Також ми повідомляли, що стала відома доля дівчинки, яку знайшли на одеській звалищі в грудні минулого року.

В Одесі психологи допомагають 4-річної Насті, яку на звалищі залишив батько, подолати душевну травму.

Голодний і холодний дитина жив у наметі з нетверезими волоцюгами.

За словами психолога, з дівчинкою зараз проводять відповідні корекційні заняття.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

Як повідомляла Politeka, харківські копи знайшли зниклу школярку в сусідній країні.

Також Politeka писала, що на Львівщині таємничо зник підліток, піднята тривога.