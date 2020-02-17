У Дніпропетровській області поліція розшукує небезпечного злочинця

Як передає Politeka.net, про прикмети і фото бандита розповіли в прес-службі Національної поліції Дніпропетровської області.



Відомо, що Шульженко Валерій Вікторович, 1972 р. н. є громадянином Білорусі був оголошений в розшук за скоєння розбійного нападу.

24 січня 2020 року він проник у квартиру на вулиці Харківській у Павлограді до місцевої мешканки і завдав їй ножові поранення. Після чого забрав сім тисяч гривень, що належать господині квартири, і зник з місця злочину.

Якщо вам що-небудь відомо про місцезнаходження підозрюваного у злочині, прохання звернутися за телефонами 095-4666162, 066-2835306 або за номером 102.

Раніше ми повідомляли, що в Кам'янському правоохоронці спіймали зловмисницю, яка під виглядом ворожки і «потомственої відьми в 5-му коліні» промишляла крадіжками пенсіонерів.

Вона пропонувала послуги ворожки і рекомендувала жертвам зняти порчу. Повіривши обіцянкам, жінки впускали її в будинок і в результаті залишалися без усіх заощаджень.

У ході розслідування поліцейські затримали ряженую ворожку. Нею виявилася раніше судима 43-річна місцева мешканка.

Нагадаємо, квартири багатих українців потрапили під удар «злодіїв у законі».

Як повідомляла Politeka, київські копи схопили небезпечного злодія в законі.

Також Politeka писала, скільки кремлівських злодіїв у законі опинилися в Україні.