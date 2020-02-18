В міській лікарні Кривого Рогу медиків попередили про те, що з 1 квітня лікарня переходить на новий метод фінансування

Як передає Politeka.net, соответсвенній документ опублікував колишній радник міністра охорони здоров'я країни Євген Найштетик.

Тепер замість міського бюджету кошти буде виділяти Національна служба охорони здоров'я України і в результаті, зарплата медиком може опуститься навіть до мінімалки.

У зв'язку з цим усім бажаючим повідомили, що: або вони погоджуються на нові умови праці, які мають право на звільнення.

Користувачі мережі незадоволені такою ситуацією як у Кривому Розі, так і по всій країні.

"А от цікаво, з 1 квітня Моз буде нараховувати собі в міністерстві премії та оздоровчі стотисячні?", "Триндець, значить пора переходити медицині в приватний сектор офіційно", " Гарне письмо. Зміст його такий: керівництво лікарні готове звільнити весь персонал і закрити лікарню, але думати і працювати не почне. З власного досвіду можу сказати, що таких управлінців буде близько 80%. Хоча досвід країни говорить, що має бути близько 73%. Але обидві цифри більші.", - писали користувачі мережі.

Раніше ми повідомляли, що директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко заявив, що медики в Дніпрі бояться їхати на виклики, а погрози, побиття членів бригад не додають привабливості цієї професії.

За його словами, колектив медиків уже не раз вимагав від Верховної Ради України якнайшвидшого прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпеки медичним працівникам і працівникам системи екстреної медичної допомоги, які входять до складу бригади екстреної медичної допомоги під час надання медичної допомоги".

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