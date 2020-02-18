В одному з супермаркетів Дніпра розлучилися таргани



Про це повідомляє Знай.юа і публікує відповідні фото.



Так, "непрохані гості" завелися в супермаркеті Varus. Їх настільки багато, що вони запросто можуть впасти вам на голову.

Як стверджують співробітники магазину, така кількість комах розвелося з-за того, що в торговому залі багато квітів. І їх нібито завезли разом з ними.

"Таргани - це мейнстрім. Тепер вам на голову в супермаркеті може впасти щось більш екзотичне. Адміністратор сказав, що "завезли з квітами", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що дніпрянин Дмитро Рудницький в соцмережах повідав, що в одному з популярних супермаркетів йому вдалося сфотографувати зелену курку, яку продають по акції. Цей інцидент стався на 12 Кварталі.

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