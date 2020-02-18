Маршрутник висадив маму з двома дітьми з салону через те, що вона не хотіла платити за дітей



Як передає Politeka.net, про це повідомила сама постраждала.

За її словами, водій просто виставив її за двері з двома трирічними дітьми.

А коли вона попросила показати їй документи, де написано про те, що вона повинна сплатити проїзд за маленьких дітей, маршрутник її проігнорував і просто виставив за двері.

Постраждала встигла зробити знімок водія.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі маршрутник віз людей з відкритими дверима.



Водій-лихач забував про повороти, в останню секунду входив в них на повному ходу.

"Про безпеку пасажирів, ніхто і не думає. З-за несправності, задні двері в забитому людьми автобусі не закривається. Залишається тільки сподіватися, що ніхто не випаде на повному ходу", - повідомила очевидиця.

Також ми повідомляли, що В Дніпрі курсанти військового училища вразили невихованістю.

Практично всі місця в маршрутці були зайняті вихованцями «Ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою». Жоден з них навіть не збирався поступатися місцем жінкам і дітям, які стояли в переповненому салоні.