У Павлограді зник безвісти Леонід Агафонов

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі національної поліції.

Чоловіка розшукують вже протягом шести років.



Відомо що, 26 грудня 2014 він покинув територію санаторію "Самарський" і з того часу його місцезнаходження невідоме.

На вигляд Леоніду 55 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся темно-русяве з сивиною, губи тонкі, очі карі.

Варто відзначити, що на нижній губі праворуч у нього шрам близько 2 див.

Усі, хто знає хоч якусь інформацію про місцезнаходження Леоніда Агафонова, прохання повідомити до чергової частини Павлоградського відділу поліції за телефонами (066) 520 09 70 (чергова частина), (099) 921 51 60 (розшукова група).

Раніше ми повідомляли, що 13 лютого з'явилася інформація про зникнення 16-річного Луки Татаринова і за допомогою поліцейських, волонтерів та небайдужих дніпрян його вдалося знайти.

Як відомо, молодий чоловік пішов з дому і не виходив на зв'язок з рідними і близькими, але 15 лютого Лука знайшовся. За інформацією поліції, з ним все в порядку. Жертвою насильства не став.

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