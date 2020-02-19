Води не буде цілий день!

В Дніпрі сьогодні відключать воду через проведення аварійно-відновлювальних робіт

Як передає Politeka.net, про це попередили в КП «Дніпроводоканал».

Як стало відомо, водопостачання буде відсутня з 10:00 до 18:00 по таких адресах:

пр. Пилипа Орлика, 15, 15А, 17, 17А;

пр. Богдана Хмельницького, 2, 2А, 4, 4А.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам вказаних адрес.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на бульварі Слави прорвало каналізацію.

Очевидці перших хвилин потопу побоювалися, що їх затопить нечистотами. Вони і викликали аварійну службу.

Фахівці приїхали і сказали, що прорвало трубу з технічною водою, і тому викликати потрібно не їх, а «Дніпроводоканал».

Також, не так давно в Дніпрі сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.

За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.

Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.

Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.

Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.

Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.