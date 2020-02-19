В Дніпрі сьогодні відключать воду через проведення аварійно-відновлювальних робіт
Як передає Politeka.net, про це попередили в КП «Дніпроводоканал».
Як стало відомо, водопостачання буде відсутня з 10:00 до 18:00 по таких адресах:
- пр. Пилипа Орлика, 15, 15А, 17, 17А;
- пр. Богдана Хмельницького, 2, 2А, 4, 4А.
На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам вказаних адрес.
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Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на бульварі Слави прорвало каналізацію.
Очевидці перших хвилин потопу побоювалися, що їх затопить нечистотами. Вони і викликали аварійну службу.
Фахівці приїхали і сказали, що прорвало трубу з технічною водою, і тому викликати потрібно не їх, а «Дніпроводоканал».
Також, не так давно в Дніпрі сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.
За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.
Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.
Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.
Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.
Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.