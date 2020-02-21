Мама евакуйованої з Уханя днепрянки Анастасії Васильєвої розповіла про стан дочки

Своїми переживаннями вона поділилася в інтерв'ю UA: ДНІПРО. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Анастасія родом із Павлограда. У Китай приїхала працювати танцівницею з групою вдруге. Повинна була повертатися в березні.

За словами її мами, коли люди почали хворіти коронавірусом дівчина не хотіла повертатися в Україну. Поїхала, бо її група виїжджала.

«А тут дитина з таким зіткнулася, я навіть заборонила їй дивитися новини. Вони там всі з телефонами, я сказала, щоб новости ні в якому разі не дивилися. Тому що я уявила собі, як це буде дітям все це побачити. Коли телефонують до редакції і кажуть, що не треба їх сюди везти. А куди їх везти? На місяць? Вибачте, вони здорові люди. Мені прикро, і дитині прикро, і всій родині. Як прокажені, хоча вони всі здорові. Ніяких підстав боятися», — поділилася мати постраждалої.

Галина Васильєва – мама евакуйованої з Уханя Анастасії Васильєвої Галина Васильєва – мама евакуйованої з Уханя Анастасії Васильєвої. Дівчина – хореографиня з Павлограда. До Китаю поїхала працювати танцівницею з групою вдруге. Повертатися мала у березні. За словами її мами, коли люди почали хворіти на коронавірус, Анастасія не боялася заразитися і не хотіла повертатися в Україну. Поїхала, бо вся її група їхала. «Дуже діти втомилися, всі, хто їде в автобусі вже втомились, тому що більше доби вони вже добираються. Вранці мав сісти літак, їх мали розмістити, в принципі, якби все пройшло без проблем, то в обід вони вже мали гарячий обід їсти. А тут дитина з таким стикнулася, я навіть заборонила їй новини дивитись. Вони там усі з телефонами, я сказала, щоб новини ні якому разі не дивились. Тому що я уявила собі, як це буде дітям все це побачити. Коли телефонують в редакцію і кажуть, що не треба їх сюди везти. А куди їх везти? На Місяць? Вибачте, вони здорові люди. Мені прикро, і дитині прикро, і всій родині. Як прокажені, хоча вони всі здорові. Ніяких підстав боятися немає», – розповіла Галина Васильєва. При нас Галина Васильєва зателефонувала доньці, яка сьогодні прилетіла з Уханя. «Ми не знаємо скільки нам ще їхати, ми навіть не можемо по мапі зрозуміти, тому що нас везуть об’їзними шляхами. Ми спочатку коли виїжджали, то показувало, що нам їхати 2-2,5 години, в результаті вже більше 3 годин їздимо, вже всі втомилися, голодні. Нам роздали бутерброди і дали води, погодували, як змогли», – розповіла Анастасія Васильєва. Нагадаємо, сьогодні з Уханя до України прилетіли 27 іноземців та 45 громадян України. З них 16 – з Дніпропетровщини. Спочатку літак не зміг сісти у Харкові через туман. Після полетів на дозаправку у Київ, об 11:50 літак сів у Харкові. Там пасажирів та членів екіпажу обстежили лікарі – ні у кого ознак коронавірусу не виявили. Звідти кортеж вирушив до Нових Санжар на Полтавщині. Там у медцентрі українці та іноземці мають перечекати 14-денний карантин. Мешканці Нових Санжар заблокували трасу та влаштували пікет проти приїзду до них українців з Китаю. Пізніше трасу розблокували. Станом на 18:00 пікет триває. Gepostet von UA: ДНІПРО am Donnerstag, 20. Februar 2020

Нагадаємо, з Уханя в Україну прилетіли 27 іноземців і 45 громадян України. З них 16 — з Дніпропетровщини.

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Як повідомляла Politeka, з новим пеклом зіткнулися евакуйовані в Санжарах, кадри з санаторію.

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