Мама евакуйованої з Уханя днепрянки Анастасії Васильєвої розповіла про стан дочки
Своїми переживаннями вона поділилася в інтерв'ю UA: ДНІПРО. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Анастасія родом із Павлограда. У Китай приїхала працювати танцівницею з групою вдруге. Повинна була повертатися в березні.
За словами її мами, коли люди почали хворіти коронавірусом дівчина не хотіла повертатися в Україну. Поїхала, бо її група виїжджала.
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«А тут дитина з таким зіткнулася, я навіть заборонила їй дивитися новини. Вони там всі з телефонами, я сказала, щоб новости ні в якому разі не дивилися. Тому що я уявила собі, як це буде дітям все це побачити. Коли телефонують до редакції і кажуть, що не треба їх сюди везти. А куди їх везти? На місяць? Вибачте, вони здорові люди. Мені прикро, і дитині прикро, і всій родині. Як прокажені, хоча вони всі здорові. Ніяких підстав боятися», — поділилася мати постраждалої.
Нагадаємо, з Уханя в Україну прилетіли 27 іноземців і 45 громадян України. З них 16 — з Дніпропетровщини.
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Евакуйовані виглядали щасливо і махали руками, але протестувальники почали закидати їх камінням, одному розбили голову.
Нагадаємо, що життя евакуйованих з Китаю українців поставили під загрозу.
Як повідомляла Politeka, з новим пеклом зіткнулися евакуйовані в Санжарах, кадри з санаторію.
Також Politeka писала, що у Нових Санжарах твориться пекло: автобуси з людьми розгромили, кількість поранених зростає, кадри.