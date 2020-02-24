Співачка з Дніпра Олеся Лейченко потрапила в десятий сезон шоу «Голос країни»



Як передає Politeka.net, дівчина виконала композицію "Сонце" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

19-річна дніпрянка підкорила суддів нереальним голосом, схожим з солісткою The Hardkiss Юлією Саніної.

Вона змогла розвернути до себе крісла Потапа з Настею, Тіни Кароль і MONATIKа.



Останній так і зміг вступити в боротьбу за юне дарування.

"Мене заблокували, але ви дуже круто заспівали. Спочатку мені здалося, що це Юля Саніна на сцені. Хочу засинати вас компліментами від душі, ви чарівна. Хотів би вас бачити у себе в команді, але blocked", – заявив MONATIK.

У підсумку, Олесі вибір припав на Потапа і Настю Каменських. Вона стала останнім учасником їх команди.

"У нас останнє місце, і це найвищий комплімент, тому що ми сказали, що сьогодні будемо натискати кнопку на того, хто співає так, що просто розриває душу. Так і сталося", – сказав Потап.

Також ми повідомляли, що після «сліпих» прослуховувань на шоу «Голос країни-10» пройшла ще одна дівчина з Дніпра.Дев'ятнадцятирічна дніпрянка Ганна Безгалова обрала Дана Балана. Саме в його команді вона продовжить участь. В кінці пісні Дан Балан запросив Тіну Кароль на танець. Після цього зірки заспівали з Анною куплет з хіта “Додому”.

Нагадаємо, сльози Кароль і пранк Остапчука: чим запам'ятався ефір "Голосу країни-10", яскраві моменти

Politeka повідомляла, чим запам'ятався ефір "Голос країни-10": одкровення Кароль з Баланом і не тільки, яскраві кадри

Також Politeka писала, чим запам'ятався ефір "Голосу країни-10": скандал з Даном Баланом і флірт Тіни Кароль