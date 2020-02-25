Сьогодні, 24 лютого, у Дніпрі у зв'язку з проведенням аварійних робіт буде припинено водопостачання

Як передає Politeka.net, про це повідомили в «Дніпроводоканалі».

Відомо, що роботи будуть проводитись весь день.

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Вода відсутня за такими адресами:

  • У зв'язку з проведенням аварійних робіт по вул. А. Фабра, 14 припинено водопостачання по вул. А. Фабра, 2-16.
  • У зв'язку з проведенням аварійних робіт по вул. Набережна Перемоги, 108 припинено водопостачання по вул. Мандриківській, 159-173.

Крім того, в кількох районах Дніпра відключать світло.

Соборний район

  • пр. Гагаріна 117-127;
  • вул. Лізи Чайкіної 2, 4, 1, 3;
  • вул. Тихвінська,
  • вул. Сташкова,
  • вул. Дернова,
  • вул. Променева
  • вул. Слов'янська,
  • вул. Гайсинська,
  • пер. Дніпровський,
  • вул. Мандриківська 316-330
  • вул. Зоопарковая 110-74,75-65,
  • вул. Сєвєродонецька 1-7, 4-14

АНД район

  • просп. Слобожанський, 129, 135, 137, 139, 141,
  • вул. Холодильна, 2, 6
  • вул. Грінченка, 56-245, 138-226, 111-163,
  • вул. Гагрінская, 73-158, 109-137, 80-120,
  • вул. Вітчизняна, 26-91,
  • вул. Семипалатинська, 1-39, 2-54,
  • вул. Архангельська, 1-49, 2-54,
  • вул. Богомаза, 133, 135, 177,
  • пер. Гагрінскій, 1-32,
  • безвихідь Грінченка, 2-14
  • вул. Вітчизняна 49-59;
  • пер. Бахчисарайський 1-3;
  • вул. Передова 1-103
  • вул. Берегова 59-127,112-188;
  • вул. Величко 1-71,2-80;
  • безвихідь Самійла Величка 1-17,
  • туп. Берегової 2-8
  • вул. Янтарна, 79-81

Чечеловский район

  • вул. Кипуча 21-45, 28-36,
  • пер. Піонерський 2-6,1-3,
  • Краснопілля 1,3, 2-8,
  • вул. Проселочная_ (Путівцева) 1а-17, 2-32,
  • вул. Банківська 1-21,
  • туп. Абрикосовий 1-7, 2-10,
  • вул. Дзеркальна 47-69, 66-94,
  • вул. Зеленогорская 72-47,60-38а.
  • вул. Ракетобудівників 123-88,
  • вул. Галаса 1,
  • пер. Будника 3-13,2,
  • пер. Конюхова 1,3,9,
  • вул. Кульчева 7,9,6,10,12,
  • пер. Команова 15,7,8,
  • пер. Смирнова 5,
  • вул. Велика 111-115, 128,
  • вул. Уткіна 2-6,1-3,
  • пер. Адамчика 1-9,
  • вул. Ягдикиева 8,7,
  • пер. Смирнова 15,17,
  • вул. Южмашівська 54-60,74-90,39-45,55,57,65,92-118
  • пер. Перловий 1-11, 2-10,
  • пер. Заповідний 1-13, 2-8,
  • вул. Заповідна 1-23, 2-36 / 1,
  • вул. Безліса 18-34, 19-37,41, вул. Перлова 2-10, 1-25, 27,29,
  • вул. Ставковая 1-7,
  • вул. Загорянская 1-9, 2-18,
  • вул. Безліса 36-84, 45-61, 87,
  • вул. Колгоспна Балка 1-51, 2-50;

Раніше ми повідомляли, що нещодавно сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.

За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.

Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.

Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.

Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.

Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.