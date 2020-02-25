Сьогодні, 24 лютого, у Дніпрі у зв'язку з проведенням аварійних робіт буде припинено водопостачання

Як передає Politeka.net, про це повідомили в «Дніпроводоканалі».

Відомо, що роботи будуть проводитись весь день.

Вода відсутня за такими адресами:

У зв'язку з проведенням аварійних робіт по вул. А. Фабра, 14 припинено водопостачання по вул. А. Фабра, 2-16.

У зв'язку з проведенням аварійних робіт по вул. Набережна Перемоги, 108 припинено водопостачання по вул. Мандриківській, 159-173.

Крім того, в кількох районах Дніпра відключать світло.

Соборний район

пр. Гагаріна 117-127;

вул. Лізи Чайкіної 2, 4, 1, 3;

вул. Тихвінська,

вул. Сташкова,

вул. Дернова,

вул. Променева

вул. Слов'янська,

вул. Гайсинська,

пер. Дніпровський,

вул. Мандриківська 316-330

вул. Зоопарковая 110-74,75-65,

вул. Сєвєродонецька 1-7, 4-14

АНД район

просп. Слобожанський, 129, 135, 137, 139, 141,

вул. Холодильна, 2, 6

вул. Грінченка, 56-245, 138-226, 111-163,

вул. Гагрінская, 73-158, 109-137, 80-120,

вул. Вітчизняна, 26-91,

вул. Семипалатинська, 1-39, 2-54,

вул. Архангельська, 1-49, 2-54,

вул. Богомаза, 133, 135, 177,

пер. Гагрінскій, 1-32,

безвихідь Грінченка, 2-14

вул. Вітчизняна 49-59;

пер. Бахчисарайський 1-3;

вул. Передова 1-103

вул. Берегова 59-127,112-188;

вул. Величко 1-71,2-80;

безвихідь Самійла Величка 1-17,

туп. Берегової 2-8

вул. Янтарна, 79-81

Чечеловский район

вул. Кипуча 21-45, 28-36,

пер. Піонерський 2-6,1-3,

Краснопілля 1,3, 2-8,

вул. Проселочная_ (Путівцева) 1а-17, 2-32,

вул. Банківська 1-21,

туп. Абрикосовий 1-7, 2-10,

вул. Дзеркальна 47-69, 66-94,

вул. Зеленогорская 72-47,60-38а.

вул. Ракетобудівників 123-88,

вул. Галаса 1,

пер. Будника 3-13,2,

пер. Конюхова 1,3,9,

вул. Кульчева 7,9,6,10,12,

пер. Команова 15,7,8,

пер. Смирнова 5,

вул. Велика 111-115, 128,

вул. Уткіна 2-6,1-3,

пер. Адамчика 1-9,

вул. Ягдикиева 8,7,

пер. Смирнова 15,17,

вул. Южмашівська 54-60,74-90,39-45,55,57,65,92-118

пер. Перловий 1-11, 2-10,

пер. Заповідний 1-13, 2-8,

вул. Заповідна 1-23, 2-36 / 1,

вул. Безліса 18-34, 19-37,41, вул. Перлова 2-10, 1-25, 27,29,

вул. Ставковая 1-7,

вул. Загорянская 1-9, 2-18,

вул. Безліса 36-84, 45-61, 87,

вул. Колгоспна Балка 1-51, 2-50;

Раніше ми повідомляли, що нещодавно сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.

За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.

Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.

Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.

Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.

Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.