Сьогодні, 24 лютого, у Дніпрі у зв'язку з проведенням аварійних робіт буде припинено водопостачання
Як передає Politeka.net, про це повідомили в «Дніпроводоканалі».
Відомо, що роботи будуть проводитись весь день.
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Вода відсутня за такими адресами:
- У зв'язку з проведенням аварійних робіт по вул. А. Фабра, 14 припинено водопостачання по вул. А. Фабра, 2-16.
- У зв'язку з проведенням аварійних робіт по вул. Набережна Перемоги, 108 припинено водопостачання по вул. Мандриківській, 159-173.
Крім того, в кількох районах Дніпра відключать світло.
Соборний район
- пр. Гагаріна 117-127;
- вул. Лізи Чайкіної 2, 4, 1, 3;
- вул. Тихвінська,
- вул. Сташкова,
- вул. Дернова,
- вул. Променева
- вул. Слов'янська,
- вул. Гайсинська,
- пер. Дніпровський,
- вул. Мандриківська 316-330
- вул. Зоопарковая 110-74,75-65,
- вул. Сєвєродонецька 1-7, 4-14
АНД район
- просп. Слобожанський, 129, 135, 137, 139, 141,
- вул. Холодильна, 2, 6
- вул. Грінченка, 56-245, 138-226, 111-163,
- вул. Гагрінская, 73-158, 109-137, 80-120,
- вул. Вітчизняна, 26-91,
- вул. Семипалатинська, 1-39, 2-54,
- вул. Архангельська, 1-49, 2-54,
- вул. Богомаза, 133, 135, 177,
- пер. Гагрінскій, 1-32,
- безвихідь Грінченка, 2-14
- вул. Вітчизняна 49-59;
- пер. Бахчисарайський 1-3;
- вул. Передова 1-103
- вул. Берегова 59-127,112-188;
- вул. Величко 1-71,2-80;
- безвихідь Самійла Величка 1-17,
- туп. Берегової 2-8
- вул. Янтарна, 79-81
Чечеловский район
- вул. Кипуча 21-45, 28-36,
- пер. Піонерський 2-6,1-3,
- Краснопілля 1,3, 2-8,
- вул. Проселочная_ (Путівцева) 1а-17, 2-32,
- вул. Банківська 1-21,
- туп. Абрикосовий 1-7, 2-10,
- вул. Дзеркальна 47-69, 66-94,
- вул. Зеленогорская 72-47,60-38а.
- вул. Ракетобудівників 123-88,
- вул. Галаса 1,
- пер. Будника 3-13,2,
- пер. Конюхова 1,3,9,
- вул. Кульчева 7,9,6,10,12,
- пер. Команова 15,7,8,
- пер. Смирнова 5,
- вул. Велика 111-115, 128,
- вул. Уткіна 2-6,1-3,
- пер. Адамчика 1-9,
- вул. Ягдикиева 8,7,
- пер. Смирнова 15,17,
- вул. Южмашівська 54-60,74-90,39-45,55,57,65,92-118
- пер. Перловий 1-11, 2-10,
- пер. Заповідний 1-13, 2-8,
- вул. Заповідна 1-23, 2-36 / 1,
- вул. Безліса 18-34, 19-37,41, вул. Перлова 2-10, 1-25, 27,29,
- вул. Ставковая 1-7,
- вул. Загорянская 1-9, 2-18,
- вул. Безліса 36-84, 45-61, 87,
- вул. Колгоспна Балка 1-51, 2-50;
Раніше ми повідомляли, що нещодавно сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.
За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.
Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.
Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.
Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.
Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.