В Дніпрі триває масова евакуація автомобілів порушників



Відомо, що минулого тижня міська Інспекція з контролю за парковками евакуювала з вулиць міста 125 машин, які припарковані з порушеннями.

Крім того, інспектори виписали штрафи 2253 порушників на загальну суму 794,5 тис. грн.

Засоби надходять у бюджет Дніпра і спрямовуються на ремонт доріг.

Якщо ви побачили припарковані авто, які заблокували проїзд у навчальні заклади, лікарні, на зупинках або на пішохідних переходах, то повідомте за номерами: 068-578-04-37; 093-082-66-48.

Важливо!

Якщо ви не знайшли свого авто на місці, де його залишали, потрібно відразу зателефонувати в поліцію. Там перевірять дані. Якщо вам повідомляють, що автомобіль за порушення ПДР чи правил паркування евакуйований на штрафмайданчик (вул. Курсантська, 7), ви зможете повернути його в той же день.

Для цього потрібно надати документи, що підтверджують ваше право власності на автомобіль та водійські права. Потім потрібно оплатити послуги евакуатора, зберігання машини на майданчику і штраф за неправильну парковку.

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