В Дніпрі зникла 16-річна дівчинка Ангеліна Щукіс

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі нацполиції в Дніпропетровській області.

Відомо, що 21 лютого вранці вона пішла в школу, але додому не повернулася.

А 22 лютого близько 19.00 дівчина зателефонувала батькам і повідомила, що поїхала до подружки на правий берег міста Дніпро і вдома буде на наступний ранок.

Проте до батьків вона не повернулася, а зв'язку з дівчиною немає.

На вигляд їй 15-16 років, волосся світло-русяве, зріст приблизно 165 см, худорлявої статури. Також є шрам на підборідді.

Ангеліна була одягнена у сірі штани, сріблясто-рожевого кольору куртку та білі кросівки.

Будь-яку інформацію про її місцезнаходження ви можете повідомити за телефонами (097) 595 30 82 або 102.



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Неповнолітніх шукали з 22 січня 2020 року, коли хлопці залишили місце навчання та не повернулися. Діти не стали жертвами злочину. Зараз життя хлопчиків нічого не загрожує.

Хлопці перебували у знайомих в місті Кривий Ріг.

Нагадаємо, що якщо ваш знайомий/родинний/близька людина перестав виходити на зв'язок, і ви не знаєте про його місцезнаходження, не потрібно чекати 3 доби, щоб повідомити про це в поліцію. Чим раніше ви заявите про зникнення, тим більше ймовірність оперативно розшукати людину.

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