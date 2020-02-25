В Дніпрі зникла 16-річна дівчинка Ангеліна Щукіс
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі нацполиції в Дніпропетровській області.
Відомо, що 21 лютого вранці вона пішла в школу, але додому не повернулася.
А 22 лютого близько 19.00 дівчина зателефонувала батькам і повідомила, що поїхала до подружки на правий берег міста Дніпро і вдома буде на наступний ранок.
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Проте до батьків вона не повернулася, а зв'язку з дівчиною немає.
На вигляд їй 15-16 років, волосся світло-русяве, зріст приблизно 165 см, худорлявої статури. Також є шрам на підборідді.
Ангеліна була одягнена у сірі штани, сріблясто-рожевого кольору куртку та білі кросівки.
Будь-яку інформацію про її місцезнаходження ви можете повідомити за телефонами (097) 595 30 82 або 102.
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Нагадаємо, що якщо ваш знайомий/родинний/близька людина перестав виходити на зв'язок, і ви не знаєте про його місцезнаходження, не потрібно чекати 3 доби, щоб повідомити про це в поліцію. Чим раніше ви заявите про зникнення, тим більше ймовірність оперативно розшукати людину.
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