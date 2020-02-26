В аеропорт Дніпра 18 лютого приземлився літак з двома тоннами зараженої руколи на борту

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Відомо, що в рослині було виявлено карантинний, обмежено поширений на території України шкідливий організм - західний квітковий трипс.

Всього на борту знаходилося 1,92 тонни руколи.

Весь вантаж відправили на карантин, до нього будуть вживати відповідні фітосанітарні заходи.

Про те, що трапилося фахівці сповістять італійську сторону.

Варто відзначити, що на території Італії продовжує поширюватися коронавірус.

З 21 по 24 лютого кількість хворих зросла з трьох до 220. Більш того, в результаті епідемії смертельного вірусу загинули 7 осіб.

Влада країни для безпеки населення вирішили закрити школи в деяких містах і зупинили Венеціанський карнавал. Дипломати стверджують, що серед хворих громадян України поки немає.

Також, 25 лютого, стало відомо про те, що в Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні надійшла жінка. Відомо, що українка нещодавно приїхала з Італії, де зараз розростається епідемія коронавіруса, тому не виключено, що у неї можуть підозрювати саме його.

Нагадаємо, тисячі українців опинилися в заручниках в Італії, тривожні дані.

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