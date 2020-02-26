В Дніпрі водій маршрутки № 45 змусив дитину доплачувати 2 гривні за проїзд і накричав на неї

Як передає Politeka.net, про це повідомила мати постраждалої.

За її словами, дитина, зайшовши в салон, пред'явила учнівський квиток і 6 гривень. Однак, водій зупинив маршрутку і сказав дитині: «Виходь або доплачуй».

"Шановні жителі району потрібен Ваш рада! Сьогодні о 16.00 дитина їхала в 45 маршрутці. Зайшовши в салон і пред'явивши учнівський та 6 грн. Водій Бабошко Валерій - зупинив маршрутку між зупинками сказав дитині "або виходь або доплачуй". У грубій формі.", - скаржиться мати.

Крім того, дівчинка пред'явила маршрутнику постанова 54/50, в якому говориться, що школярі при пред'явленні учнівського можуть їздити в маршрутках зі знижкою -25%.