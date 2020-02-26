В Дніпрі водій маршрутки № 45 змусив дитину доплачувати 2 гривні за проїзд і накричав на неї
Як передає Politeka.net, про це повідомила мати постраждалої.
За її словами, дитина, зайшовши в салон, пред'явила учнівський квиток і 6 гривень. Однак, водій зупинив маршрутку і сказав дитині: «Виходь або доплачуй».
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"Шановні жителі району потрібен Ваш рада! Сьогодні о 16.00 дитина їхала в 45 маршрутці. Зайшовши в салон і пред'явивши учнівський та 6 грн. Водій Бабошко Валерій - зупинив маршрутку між зупинками сказав дитині "або виходь або доплачуй". У грубій формі.", - скаржиться мати.
Крім того, дівчинка пред'явила маршрутнику постанова 54/50, в якому говориться, що школярі при пред'явленні учнівського можуть їздити в маршрутках зі знижкою -25%.
Також ми повідомляли, що В Дніпрі курсанти військового училища вразили невихованістю.
Практично всі місця в маршрутці були зайняті вихованцями «Ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою». Жоден з них навіть не збирався поступатися місцем жінкам і дітям, які стояли в переповненому салоні.
Нагадаємо, пасажир випав з маршрутки в Дніпрі.
Як повідомляла Politeka, у Києві озвірілий маршрутник накинувся з кулаками на школярку.