Близько 15 тисяч дніпрян можуть залишитися без газу

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі «Дніпропетровськгаз Збут».

Як стало відомо з повідомлення, десятки тисяч боржників попередили про можливе відключення.

Всього підприємству не доплатили понад два з половиною мільярдів гривень.

Більшість з них — це ті, хто отримує субсидію або пільги на оплату газу.

Виявилося, що користувачі витрачають монетизовані субсидії не погашення боргів, а в інших цілях. З-за цього у них і накопичилися борги.

«Відповідно до Правил доставки газу, якщо після отримання письмового попередження борг залишається неоплаченим, постачальник газу направляє газорозподільної компанії доручення про відключення. Для відновлення газопостачання споживач повинен оплатити послуги з відключення, підключення і суму боргу», — попередили в підприємстві.

Варто відзначити, що в січні вже відключили 4700 клієнтів.

Раніше ми повідомляли, що жителі міста Кам'янське Дніпропетровської області можуть зіткнутися з нестачею води.

Катастрофічна ситуація складається через якості води і вже розпочато пошуки альтернативних джерел.

На ситуацію також вплинуло зміни клімату та зниженням рівня води в Дніпрі.

Цілком можливо, що за таких обставин жителям доведеться обходитися іншими джерелами водопостачання. На даний момент самим оптимальним варіантом є видобуток підземних вод.

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