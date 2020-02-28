Кілька населених пунктів Дніпропетровщини можуть залишитися без води

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ДнепрОГА.

Як уточнили в повідомленні, можливе відключення їм загрожує у зв'язку з несплаченими боргами перед ДП «Дніпро-Західний Донбас».

Всього під загрозою знаходяться 4 населених пунктів: Павлоград, Синельникове, Тернівка та Першотравенськ.

«Синельникове і Першотравенськ останні місяці вчасно розраховуються за водопостачання. Однак поки ці міста стали заручниками ситуації з-за боргів інших населених пунктів », — підкреслили в департаменті.

Раніше ми повідомляли, що жителі міста Кам'янське Дніпропетровської області можуть зіткнутися з нестачею води.

Катастрофічна ситуація складається через якості води і вже розпочато пошуки альтернативних джерел.

На ситуацію також вплинуло зміни клімату та зниженням рівня води в Дніпрі.

Також ми повідомляли, що в Новомосковському районі Дніпропетровської області розгорнулася справжня екологічна катастрофа - тонни нечистот протікають крізь зруйновану насосну станцію, заливаючи поля і річки.

В кінцевому рахунку відходи осідають в ґрунтових водах, звідки потрапляють в колодязі.



