Кілька населених пунктів Дніпропетровщини можуть залишитися без води
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ДнепрОГА.
Як уточнили в повідомленні, можливе відключення їм загрожує у зв'язку з несплаченими боргами перед ДП «Дніпро-Західний Донбас».
Всього під загрозою знаходяться 4 населених пунктів: Павлоград, Синельникове, Тернівка та Першотравенськ.
«Синельникове і Першотравенськ останні місяці вчасно розраховуються за водопостачання. Однак поки ці міста стали заручниками ситуації з-за боргів інших населених пунктів », — підкреслили в департаменті.
Раніше ми повідомляли, що жителі міста Кам'янське Дніпропетровської області можуть зіткнутися з нестачею води.
Катастрофічна ситуація складається через якості води і вже розпочато пошуки альтернативних джерел.
На ситуацію також вплинуло зміни клімату та зниженням рівня води в Дніпрі.
Також ми повідомляли, що в Новомосковському районі Дніпропетровської області розгорнулася справжня екологічна катастрофа - тонни нечистот протікають крізь зруйновану насосну станцію, заливаючи поля і річки.
В кінцевому рахунку відходи осідають в ґрунтових водах, звідки потрапляють в колодязі.
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