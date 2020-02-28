В Дніпрі стався черговий випадок крадіжки з машини

Як передає Politeka.net, про це повідомив сам потерпілий.

Відомо, що крадіжка сталася на житловим масивом Перемога, по пр. Героїв, 40. Невідомі розбили скло в машині і поцупили сумку з документами і гаманцем.

"Якщо хто-небудь володіє будь-якою інформацією, яка допоможе зловити злодія, прошу поділитися за номером телефону 0503620614 за винагороду. Знайшов паспорт, права, тех. паспорт на ім'я Ежолов Сергій Євгенович, прошу повернути за винагороду", - повідомив потерпілий.



Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі впіймали жінку, яка промишляла великими афери з нерухомістю.

Аферистка працювала не одна, а в компанії 6 чоловік, які займалися підробкою документів, незаконною реєстрацією дій в держреєстрі, а також заволодіння трьома житловими приміщеннями дніпрян.

Серед шахраїв в групі був юрист держпідприємства і ріелтер, який займався пошуком відповідного житла для здійснення афери. Їм було оголошено підозру, а справу направлено в суд.

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