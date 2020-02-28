В Дніпрі і області розшукують зниклого чоловіка
Як передає Politeka.net, про це повідомили у волонтерській групі "Пошук зниклих дітей".
Відомо, що Плиска Іван Іванович 1959 р. проживає на вул. Гладкова (район 12 кварталу). За словами доньки, він вийшов з дому вранці і не повернувся. Раніше не губився, його стан здоров'я був нормальним.
Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Івана Івановича повідомте за номерами: 102 або 732 07 00, 098 172 11 84 ( ВГ ПОШУК зниклих дітей).
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Раніше, 17 січня, близько 7:00, зник 16-річний Руслан Молодий, поїхав на навчання зі смт. Сад і до теперішнього часу на зв'язок не виходив, але нещодавно хлопця знайшли.
Нагадаємо, що якщо ваш знайомий/родинний/близька людина перестав виходити на зв'язок, і ви не знаєте про його місцезнаходження, не потрібно чекати 3 доби, щоб повідомити про це в поліцію.
Чим раніше ви заявите про зникнення, тим більше ймовірність оперативно розшукати людину.
Як повідомляла Politeka, харківські копи знайшли зниклу школярку в сусідній країні.
Також Politeka писала, що на Львівщині таємничо зник підліток, піднята тривога.