Він захищав Україну на фронті

В Дніпрі розшукують зниклого безвісти офіцера ЗСУ, який брав активну участь у зоні ООС



Як повідомляє Інформатор 39-річний Євген Сінник зник 19 лютого.

Останній раз він виходив на зв'язок зі своєю матір'ю і повідомив, що перебуває на роботі на вулиці Береговій. Після цього Євгена ніхто не бачив.

Прикмети: зріст 180 см, середньої статури. Русяве волосся, але частіше його бачили підстриженим налисо.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцеперебування Євгенія, повідомте за телефонами: (067) 562 95 07 – Віктор, (068) 887 13 26 – Олексій.

Раніше ми повідомляли про те, що на Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклого Андрія Павлухіна, 1983 року народження.

Відомо, що 26 лютого, житель Павлограда, Андрій Павлухін пішов з дому та по теперішній час його місцезнаходження не встановлено.

На вигляд йому 30-35 років, зріст 180 см, худорлявої статури, коротке світле волосся.

Андрій був Одягнений у чорні спортивні штани, темно-синю куртку, бежевий светр і чорні шкіряні черевики.

Прохання до усіх, хто знає місцезнаходження Андрія Павлухина, повідомити до чергової частини Павлоградського відділу поліції за телефонами (066) 520 09 70 (чергова частина), (099) 921 51 60 (розшукова група).

Нагадаємо, що якщо ваш знайомий/родинний/близька людина перестав виходити на зв'язок, і ви не знаєте про його місцезнаходження, не потрібно чекати 3 доби, щоб повідомити про це в поліцію.

Чим раніше ви заявите про зникнення, тим більше ймовірність оперативно розшукати людину.

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