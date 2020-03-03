З 2 березня всі автопідприємства відновили санобробку рухомого складу
Як передає Politeka.net, про це повідомили в департаменті транспорту Дніпровського міськради.
Відомо, що предрейсовая обробка транспорту дезінфікуючими засобами буде проводитись кожен день.
Крім того, буде здійснюватися провітрювання і вологе прибирання салонів громадського транспорту, а водіям радять придбати антисептики для обробки рук.
Також в салонах розмістять інформацію, які допоможуть убезпечити себе від китайського коронавіруса.
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Раніше ми повідомляли, що автобуси в Дніпрі вже дезінфікували на міських маршрутах у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.
Подібні заходи були прийняті в Одесі. Щотижневу обробку громадського транспорту з-за коронавіруса будуть проводити кожен день.
Крім того, санітарну обробку збираються проводити і після того, як загроза коронавіруса пройде. Вона буде здійснюватися раз на місяць.
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