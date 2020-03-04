Під Дніпром відбулося масове загоряння машин



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Відомо, що пожежа сталася вранці 4 березня на вулиці Науковій селища Дослідне, Дніпровського району.



Прибулі на місце рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Загальна площа склала 25 квадратних метрів. Також відомо, що постраждалих в результаті НП.

Рятувальники уточнили, що всього згоріло чотири іномарки.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі понад півсотні рятувальників боролися з вогнем, що охопив продуктовий склад, який розташований по проспекту Праці в Соборному районі Дніпрі.

Очевидці зняли, як палахкотіло: стовпи вогню спрямувалися вгору на кілька метрів.

В результаті, полум'я пошкодило офісне приміщення на другому поверсі, а також складське та виробниче приміщення на першому. Загальна площа пожежі склала 2000 кв. метрів.

Повністю ліквідувати стихію вдалося до першої години ночі.

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