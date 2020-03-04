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В Дніпрі масово закриються магазини, кіоски та торгові павільйони

Як передає Politeka.net, це пов'язано з флеш-мобом в знак протесту проти прийнятих законів про касових апаратах для ФОП та про «кешбэке».

5 березня власників закликають масово закрити свої магазини з 11.00 до 12.00.



Один з таких закликів опублікувала підприємець Нататья Эшонкулова.

"Шановні колеги, Фопи! Загальноукраїнський флеш-моб!!! 05.03.20 р. з 11.00 до 12.00 закрийте свій магазинчик, крамницю, кіоск, павільйон, торгову точку в знак протесту проти тотальної фіскалізації і нещадних перевірок!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, закони про касових апаратах для ФОП і про "кешбэке" вже офіційно опубліковані в «Голос України», але почнуть діяти через півроку, за винятком окремих норм, що стосуються, зокрема, найменування контролюючого органу .

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