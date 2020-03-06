Сьогодні, 6 березня, в трьох районах Дніпра буде відсутня електрика
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відомо, що ремонтні та технічні роботи будуть проводитися весь день.
Скандал з новим прем'єром, трагедія з українцями у Москві і звільнення Рябошапки – головне за ніч
Дощі або +17: погода знову розділить Україну, синоптики приголомшили прогнозом
Зірка "Орла і Решки" показала свої мерзенні фото: в одній білизні, брудна, з пляшкою
Мейхер втомилася мовчати і видала всю правду про стосунки з Меладзе: "Мене не спокушувало..."
Адреса:
Чечелівський район:
-
вул. Крута, 2 - 16, 1 - 19;
-
вул. Васильківська, 42 - 124, 85 - 161;
-
вул. Гончарова, 36 - 40;
-
вул. Комарова, 75 - 113, 66 - 96;
-
вул. Ізмайлівська, 41 - 69, 68 - 100;
-
спуск гірськолижного, 6 - 12, 1 - 7;
-
вул. 2 Ізюмська, 9 - 13, 2 - 14.
Амур-Нижньодніпровський район:
-
тупик Тютюнника, 1 - 7;
-
вул. Шепітовская, 1 - 12;
-
вул. Запорізька, 2 - 30;
-
вул. Калинова, 21 - 33;
-
вул. Путилівська, 1 - 13;
-
вул. Решетилівська, 4 - 31;
-
пер. Вільний, 8.
Індустріальний район:
вул. Іркутська, 100 - 150, 135а - 185, 154 - 164, 116 - 118;
вул. Новосибірська, 115 - 129, 110 - 118;
вул. Оренбурзька, 172а - 180, 131 - 145;
вул. Смоленська, 43 - 138;
вул. Травнева, 4 - 64;
вул. Холодильна, 10 - 26;
вул. Донецьке шосе, 1а, 1б, 1в, 3.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на бульварі Слави прорвало каналізацію.
Очевидці перших хвилин потопу побоювалися, що їх затопить нечистотами. Вони і викликали аварійну службу.
Фахівці приїхали і сказали, що прорвало трубу з технічною водою, і тому викликати потрібно не їх, а «Дніпроводоканал». В результаті, роботи розпочали більш ніж 10 годин після аварії.
Також, не так давно в Дніпрі сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.
За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.
Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.
Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.
Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.
Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.