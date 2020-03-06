Відключення відбудеться вже сьогодні!

Сьогодні, 6 березня, в трьох районах Дніпра буде відсутня електрика

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відомо, що ремонтні та технічні роботи будуть проводитися весь день.

Адреса:

Чечелівський район:

вул. Крута, 2 - 16, 1 - 19;

вул. Васильківська, 42 - 124, 85 - 161;

вул. Гончарова, 36 - 40;

вул. Комарова, 75 - 113, 66 - 96;

вул. Ізмайлівська, 41 - 69, 68 - 100;

спуск гірськолижного, 6 - 12, 1 - 7;

вул. 2 Ізюмська, 9 - 13, 2 - 14.

Амур-Нижньодніпровський район:

тупик Тютюнника, 1 - 7;

вул. Шепітовская, 1 - 12;

вул. Запорізька, 2 - 30;

вул. Калинова, 21 - 33;

вул. Путилівська, 1 - 13;

вул. Решетилівська, 4 - 31;

пер. Вільний, 8.

Індустріальний район:

вул. Іркутська, 100 - 150, 135а - 185, 154 - 164, 116 - 118;

вул. Новосибірська, 115 - 129, 110 - 118;

вул. Оренбурзька, 172а - 180, 131 - 145;

вул. Смоленська, 43 - 138;

вул. Травнева, 4 - 64;

вул. Холодильна, 10 - 26;

вул. Донецьке шосе, 1а, 1б, 1в, 3.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на бульварі Слави прорвало каналізацію.

Очевидці перших хвилин потопу побоювалися, що їх затопить нечистотами. Вони і викликали аварійну службу.

Фахівці приїхали і сказали, що прорвало трубу з технічною водою, і тому викликати потрібно не їх, а «Дніпроводоканал». В результаті, роботи розпочали більш ніж 10 годин після аварії.

Також, не так давно в Дніпрі сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.

За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.

Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.

Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.

Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.

Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.