В Дніпрі зафіксували справжнє нашестя кліщів

Як передає Politeka.net, про це повідомляють очевидці в соцмережах.

Крім того, один з них наочно продемонстрував штани суцільно покриті паразитами і порівняв таке нашестя з коронавірусом.

"Коронавірус це звичайно чудово, але, пам'ятається ми подібне переживали. Пташиний, свинячий, волосяний, бетонний, залізо-бетонний та інші грипи вимагають дуже великої уваги до себе))", - йдеться в повідомленні.

За його словами, незвичайна активність паразитів пов'язана з аномальною температурою.



"Не хочу налякати вас, але попереджений - озброєний. Аномально тепла зима і осінь, сприяли цьому. Ось вийшов у поле на 10 хвилин походити, подихати повітрям. І різко передумав гуляти. Будьте обережні, не гуляйте в полях і лісах без спрею від кліщів. Я таких Товстих і вгодованих товаришів навіть навесні не зустрічав на ногах, а ходжу я по лісах чимало." , - уклав він.

Інші користувачі мережі підтвердили ці слова. За словами очевидців, кліщі "стрибають людям прямо на голову".

Раніше про появу кровопивців попередила і дніпрянка Наталія. Вона виявила величезного кліща на домашній кішці.

За її словами, тварина живе в приватному будинку, але гуляє самостійно в лісопосадці.

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