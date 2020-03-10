Сьогодні, 10 березня, в Дніпрі буде відсутня вода

Як передає Politeka.net , про це повідомили в « Дніпроводоканалі ».

Відключення буде пов'язано з терміновими аварійними роботами, які триватимуть з 10:00 до 18:00.

Так, без води залишаться мешканці пр. Олександра Поля, 139, 141, 141А, 143, 143А.

Крім того, кілька районів Дніпра залишаться без світла на цілий день.

Як повідомили в прес-службі ДТЕК, буде відсутня електроенергія за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район: вул. Універсальна, 1-13; вул. Богомаза, 1-23; вул. Грінченка, 2-7; вул. Громадянська, 1-10; вул. Депутатська, 1-11; вул. Яхневська, 21-33; вул. Грабянки, 1-8; вул. Скворцова, 2-11; пров. Бурштиновий, 2, 3; вул. Кожум'яки, 1, 3, 9, 17. Шевченківський район: вул. Старокозацька, 8-18, 17-21; вул. Короленка, 15-19,8-10; вул. Троїцька, 12-20,11-17. Соборний район: вул. Льотчиків, 1-31, 2-40; вул. Вінницька, 1-29; вул. Космодем'янської, 4-24, 7-21; п-к Льотчиків, 1-7; вул. Заньковецької, 9, 11, 19б, 19в; вул. Вишні, 1-31, 2-44, 6а, 15а; п-к Крута Балка, 11-23, 6-10; вул. Танкістів, 1-40; вул. Черняховського, 1-39, 4-48; вул. Боженка, 25, 27; вул. Героїв Крут, 7, 9; Новокодацький район: вул. Алтайська; вул. Беренга, 2-22, 3-19; вул. Ковеля, 1, 2, 9, 11, 21, 21а; вул. Добролюбова, 23-63, 24-70; вул. Київська, 21-67; вул. Докучаєва, 8, 10; вул. Білоріченська, 16-68, 33-75; вул. Демократична, 1-91, 2-10, 16, 18; вул. Сумська, 1-23, 2-24; вул. Вільямса, 95-145; вул. Василя Стуса, 1-61, 2-60; вул. Забайкальська, 1-93, 2-84; вул. Толбухіна; вул. Селянська, 2г; вул. Дніпросталівська, 57-127, 34, 64-146; вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г; вул. Велика Діївська, 292, 356-428, 407-453, 541; вул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76; пров. Тихорецький, 2-18, 3-19, 27-39; вул. Базарна, 2-28; вул. Приморська, 1-18; вул. Костромська, 1-5. Самарський район: вул. Жовтоводська, 1-27,2-26; вул. Наставників, 1-33,2-36; вул. Пролісків, 1; вул. Томська, 2-60,9-57а, 61, 1,5,7; пров. Томський, 2-6,1-19.



Нагадаємо, не так давно в Дніпрі сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.

За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.

Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.

Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.

Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.

Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.