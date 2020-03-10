Сьогодні, 10 березня, в Дніпрі буде відсутня вода
Крім того, кілька районів Дніпра залишаться без світла на цілий день.
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Як повідомили в прес-службі ДТЕК, буде відсутня електроенергія за такими адресами:
-
Амур-Нижньодніпровський район:
-
вул. Універсальна, 1-13;
-
вул. Богомаза, 1-23;
-
вул. Грінченка, 2-7;
-
вул. Громадянська, 1-10;
-
вул. Депутатська, 1-11;
-
вул. Яхневська, 21-33;
-
вул. Грабянки, 1-8;
-
вул. Скворцова, 2-11;
-
пров. Бурштиновий, 2, 3;
-
вул. Кожум'яки, 1, 3, 9, 17.
Шевченківський район:
-
вул. Старокозацька, 8-18, 17-21;
-
вул. Короленка, 15-19,8-10;
-
вул. Троїцька, 12-20,11-17.
Соборний район:
-
вул. Льотчиків, 1-31, 2-40;
-
вул. Вінницька, 1-29;
-
вул. Космодем'янської, 4-24, 7-21;
-
п-к Льотчиків, 1-7;
-
вул. Заньковецької, 9, 11, 19б, 19в;
-
вул. Вишні, 1-31, 2-44, 6а, 15а;
-
п-к Крута Балка, 11-23, 6-10;
-
вул. Танкістів, 1-40;
-
вул. Черняховського, 1-39, 4-48;
-
вул. Боженка, 25, 27;
-
вул. Героїв Крут, 7, 9;
Новокодацький район:
-
вул. Алтайська;
-
вул. Беренга, 2-22, 3-19;
-
вул. Ковеля, 1, 2, 9, 11, 21, 21а;
-
вул. Добролюбова, 23-63, 24-70;
-
вул. Київська, 21-67;
-
вул. Докучаєва, 8, 10;
-
вул. Білоріченська, 16-68, 33-75;
-
вул. Демократична, 1-91, 2-10, 16, 18;
-
вул. Сумська, 1-23, 2-24;
-
вул. Вільямса, 95-145;
-
вул. Василя Стуса, 1-61, 2-60;
-
вул. Забайкальська, 1-93, 2-84;
-
вул. Толбухіна;
-
вул. Селянська, 2г;
-
вул. Дніпросталівська, 57-127, 34, 64-146;
-
вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г;
-
вул. Велика Діївська, 292, 356-428, 407-453, 541;
-
вул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;
-
пров. Тихорецький, 2-18, 3-19, 27-39;
- вул. Базарна, 2-28;
-
вул. Приморська, 1-18;
-
вул. Костромська, 1-5.
Самарський район:
-
вул. Жовтоводська, 1-27,2-26;
-
вул. Наставників, 1-33,2-36;
-
вул. Пролісків, 1;
-
вул. Томська, 2-60,9-57а, 61, 1,5,7;
-
пров. Томський, 2-6,1-19.
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Нагадаємо, не так давно в Дніпрі сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.
За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.
Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.
Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.
Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.
Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.