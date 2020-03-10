Сьогодні, 10 березня, в Дніпрі буде відсутня вода

Як передає Politeka.net, про це повідомили в «Дніпроводоканалі».
 
Відключення буде пов'язано з терміновими аварійними роботами, які триватимуть з 10:00 до 18:00.
 
Так, без води залишаться мешканці пр. Олександра Поля, 139, 141, 141А, 143, 143А.

Крім того, кілька районів Дніпра залишаться без світла на цілий день.

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Як повідомили в прес-службі ДТЕК, буде відсутня електроенергія за такими адресами:

  • Амур-Нижньодніпровський район:

    • вул. Універсальна, 1-13;

    • вул. Богомаза, 1-23;

    • вул. Грінченка, 2-7;

    • вул. Громадянська, 1-10;

    • вул. Депутатська, 1-11;

    • вул. Яхневська, 21-33;

    • вул. Грабянки, 1-8;

    • вул. Скворцова, 2-11;

    • пров. Бурштиновий, 2, 3;

    • вул. Кожум'яки, 1, 3, 9, 17.

    Шевченківський район:

    • вул. Старокозацька, 8-18, 17-21;

    • вул. Короленка, 15-19,8-10;

    • вул. Троїцька, 12-20,11-17.

    Соборний район:

    • вул. Льотчиків, 1-31, 2-40;

    • вул. Вінницька, 1-29;

    • вул. Космодем'янської, 4-24, 7-21;

    • п-к Льотчиків, 1-7;

    • вул. Заньковецької, 9, 11, 19б, 19в;

    • вул. Вишні, 1-31, 2-44, 6а, 15а;

    • п-к Крута Балка, 11-23, 6-10;

    • вул. Танкістів, 1-40;

    • вул. Черняховського, 1-39, 4-48;

    • вул. Боженка, 25, 27;

    • вул. Героїв Крут, 7, 9;

    Новокодацький район:

    • вул. Алтайська;

    • вул. Беренга, 2-22, 3-19;

    • вул. Ковеля, 1, 2, 9, 11, 21, 21а;

    • вул. Добролюбова, 23-63, 24-70;

    • вул. Київська, 21-67;

    • вул. Докучаєва, 8, 10;

    • вул. Білоріченська, 16-68, 33-75;

    • вул. Демократична, 1-91, 2-10, 16, 18;

    • вул. Сумська, 1-23, 2-24;

    • вул. Вільямса, 95-145;

    • вул. Василя Стуса, 1-61, 2-60;

    • вул. Забайкальська, 1-93, 2-84;

    • вул. Толбухіна;

    • вул. Селянська, 2г;

    • вул. Дніпросталівська, 57-127, 34, 64-146;

    • вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г;

    • вул. Велика Діївська, 292, 356-428, 407-453, 541;

    • вул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;

    • пров. Тихорецький, 2-18, 3-19, 27-39;

    • вул. Базарна, 2-28;

    • вул. Приморська, 1-18;

    • вул. Костромська, 1-5.

    Самарський район:

    • вул. Жовтоводська, 1-27,2-26;

    • вул. Наставників, 1-33,2-36;

    • вул. Пролісків, 1;

    • вул. Томська, 2-60,9-57а, 61, 1,5,7;

    • пров. Томський, 2-6,1-19.

Нагадаємо, не так давно в Дніпрі сталася   аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.

За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.

Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.

Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.

Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.

Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.