В Дніпрі різко зміниться погода з 11 березня
Як передає Politeka.net, про це стало відомо з повідомлення Гидромедцентра.
Так, 11 березня, весняне тепло почне йти і очікується дощ. Похмура погода стане провісників рясних дощів, який накриють Дніпро з середини місяця.
Схожий прогноз опублікований і на сайті GISMETEO. Згідно з попередніми показниками, вже з 24 березня і до кінця місяців почнуться рясні дощі.
Варто відзначити, що 8 березня в Дніпрі було побито температурний рекорд.
Так, температура повітря в Дніпрі досягла максимального значення +18,2 градуси. Це на 3 градуси більше, ніж у 2019 році в цей же день.
9 березня був зафіксований абсолютний максимум температури на позначці +22,5 градусів. Це майже на 6 градусів вище, ніж у 1925 році в цей же день.
Раніше ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозував сильні морози в середині березня. За його словами, температура може опуститися до -15 градусів.
А в травні, згідно з його прогнозом, відразу почнеться аномальна спека і посуха. Так, очікується, що вже з 2 травня по всій Україні стовпчики термометрів піднімуться до +28…+32 градусів. При цьому опадів не буде.
Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.
Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.
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