Варто відзначити, що 8 березня в Дніпрі було побито температурний рекорд.

Так, температура повітря в Дніпрі досягла максимального значення +18,2 градуси. Це на 3 градуси більше, ніж у 2019 році в цей же день.

9 березня був зафіксований абсолютний максимум температури на позначці +22,5 градусів. Це майже на 6 градусів вище, ніж у 1925 році в цей же день.

Раніше ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозував сильні морози в середині березня. За його словами, температура може опуститися до -15 градусів.

А в травні, згідно з його прогнозом, відразу почнеться аномальна спека і посуха. Так, очікується, що вже з 2 травня по всій Україні стовпчики термометрів піднімуться до +28…+32 градусів. При цьому опадів не буде.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

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