В Дніпрі шукають зниклу безвісти Меркулову Лілію Василівну
Про це повідомляє Інформатор.
Відомо, що жінка зникла безвісти ще 28 лютого - вона вийшла з дому, але назад так і не повернулася.
Майже два тижні пошуків були безуспішними.
Коштувати відзначити, що жінка глухоніма. При собі у неї було пенсійне посвідчення. У день зникнення вона була одягнена в сіро-зелене пальто до колін з леопардовими манжетами, туфлі, плаття. При собі мала чорну сумку з довгими ручками.
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39-річний Євген Сінник зник 19 лютого.
Останній раз він виходив на зв'язок зі своєю матір'ю і повідомив, що перебуває на роботі на вулиці Береговій. Після цього Євгена ніхто не бачив.
Прикмети: зріст 180 см, середньої статури. Русяве волосся, але частіше його бачили підстриженим налисо.
Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Євгенія, повідомте за телефонами: (067) 562 95 07 – Віктор, (068) 887 13 26 – Олексій.
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