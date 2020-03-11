В Дніпрі шукають зниклу безвісти Меркулову Лілію Василівну



Про це повідомляє Інформатор.

Відомо, що жінка зникла безвісти ще 28 лютого - вона вийшла з дому, але назад так і не повернулася.



Майже два тижні пошуків були безуспішними.

Коштувати відзначити, що жінка глухоніма. При собі у неї було пенсійне посвідчення. У день зникнення вона була одягнена в сіро-зелене пальто до колін з леопардовими манжетами, туфлі, плаття. При собі мала чорну сумку з довгими ручками.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки — відразу ж телефонуйте на «102» або в Соборне відділення поліції по телефону: (097) 642-34-22.