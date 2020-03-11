В Дніпрі шукають зниклу безвісти Меркулову Лілію Василівну

Про це повідомляє Інформатор.

Відомо, що  жінка зникла безвісти ще 28 лютого  - вона вийшла з дому, але назад так і не повернулася.

Майже два тижні пошуків були безуспішними. 

Коштувати відзначити, що жінка глухоніма. При собі у неї було пенсійне посвідчення. У день зникнення вона була одягнена в  сіро-зелене пальто до колін з леопардовими манжетами, туфлі, плаття. При собі мала чорну сумку з довгими ручками.

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Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки — відразу ж телефонуйте на «102» або в Соборне відділення поліції по телефону: (097) 642-34-22.
 
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі розшукують зниклого безвісти офіцера ЗСУ, який брав активну участь у зоні ООС.

39-річний Євген Сінник зник 19 лютого.

Останній раз він виходив на зв'язок зі своєю матір'ю  і повідомив, що перебуває на роботі на вулиці Береговій. Після цього Євгена ніхто не бачив.

Прикмети: зріст 180 см, середньої статури. Русяве волосся, але частіше його бачили підстриженим налисо.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Євгенія, повідомте за телефонами: (067) 562 95 07 – Віктор, (068) 887 13 26 – Олексій.