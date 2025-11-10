Все більше компаній у Кіровоградській області відкривають свої двері для досвідчених фахівців старшого віку, пропонуючи роботу для пенсіонерів.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області є не лише можливістю отримати додатковий дохід, а й шансом залишатися активними, ділитися своїми знаннями та бути корисними, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua з’явилися вакансії, які підходять людям із різним рівнем освіти та професійними навичками.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області доступна у великих підприємствах і державних структурах. Серед актуальних пропозицій компанія «Ельворті» шукає електрозварника на автоматичні та напівавтоматичні машини.

Зарплата становить від 25 000 до 28 000 грн плюс премії за якісне виконання завдань. Кандидат повинен мати спеціальну професійну освіту і досвід зі зварювальними апаратами.

Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет, виплату зарплати двічі на місяць і комфортні умови праці. Графік: з 7:00 до 15:30. Основне завдання - виконання якісного зварювання деталей, вузлів і металоконструкцій.

Ще одна цікава робота для пенсіонерів у Кіровоградській області пропонується у державному підприємстві «Укрпошта». Тут потрібен листоноша з роз’їзним графіком.

Оплата становить 10 000 грн із можливістю отримання премій за виконання планів. Основні обов’язки: доставка пошти, пенсій, грошових переказів, а також супутніх товарів, серед яких продукти та ліки.

Серед іеших пропозицій є також вакансія слюсаря. Заробітна плата на цій посаді коливається від 17 000 до 20 000, а також передбачені премії. Кандидат повинен уміти користуватися слюсарним інструментом і читати креслення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.