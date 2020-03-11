На Дніпропетровщині розшукують зниклу жінку

У місті Кривий Ріг у Дніпропетровській області розшукується без вісті зникла Лазарєва Галина Василівна.

Жінки 67 років. Вона пішла ще 29 червня 2019 з дому в невідомому напрямку і до теперішнього часу її місцезнаходження не відомо.

Прикмети: на вигляд 66 років, зріст 148-150 див., середньої статури, обличчя овальне, волосся темне з сивиною, очі зелені, ніс прямий, губи тонкі.

Була одягнена: плаття зеленого кольору, літні босоніжки.

Прохання до громадян, яким що-небудь відомо про можливе місце перебування безвісти зниклої, повідомити Криворізький ВП ГУНП у Дніпропетровській області за телефонами: 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568- 90-99 або 102.

Нагадаємо, що знайдений зниклий дитина на Київщині. У столиці поліцейські розшукали 13-річного Миколи Берегового, який напередодні з товаришем втік з реабілітаційного центру під Києвом. Про це розповіли у відділі комунікації ГУНП в Київській області.

Зазначимо, що Микола Берегової 9 березня близько 15:30 самовільно пішов з тюрми в селі Копилов, вул. Макарівська.

"Працівники Макарівського відділення поліції розшукали одного з підлітків, який напередодні самовільно покинув територію Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, розташованого в селі Копилов. Пошуки його старшого приятеля тривають", – пояснили поліцейські.

Колю виявили в Києві та повернули в соццентр.

З дитиною провели профілактичні бесіди, щоб запобігти подібні вчинки надалі.

Нагадаємо, у Київській області розшукується жінка з двома дітьми.

30-річна Жукалюк Наталя і її двоє маленьких синів 5-річний Жукалюк Олександр Нестеренко Микола, якому лише 1 рік 8 місяців, пішли з дому та не повернулися в селі Лизогубова Слобода.

Мати з дітьми пропали ще 7 березня і досі їх місцезнаходження невідоме.

Нагадаємо, жінка безвісти зникла у Києві: є особливі прикмети, фото

Як повідомляла Politeka, дитина не повернулася додому зі школи в Києві, оголошено розшук: є особлива прикмета, фото

Також Politeka писала про ПП в метро Києва: вода заливає станцію, кадри з місця подій