Синоптики розповіли, яка погода буде в Дніпрі 12 березня

У Дніпрі в четвер, 12 березня, до кінця дня погода буде ясною. Вночі можливий дрібний дощ, який до ранку повинен закінчитися. Весь день пройде без опадів, інформує сайт Sinoptik.

Вологість повітря в Дніпрі складе від 33 до 78%, а температура буде триматися в межах від +8 до +14 градусів.

Схід сонця у цей день в Дніпрі буде спостерігатися у 05:55, а захід можна побачити у 17:43.

Цікаво, що 12 березня у давнину говорили, що "березень дорогу рушить, так в'язне у заметі", "і тане, і мерзне". Якщо у цей день бував дощ, то очікували і мокрого літа. А якщо дув південний вітер, і на вулиці була капель, то літо обіцяло бути теплим.

Нагадаємо, що сильний шторм обрушиться на Україну. 11 березня в деяких українських регіонах оголосили штормове попередження. За прогнозами синоптиків, сильний шторм обрушиться на західні регіони України. З аналогічним попередженням поінформувала прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що потенційно небезпечні погодні умови спрогнозували у Львівській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Чернівецькій та Вінницькій областях.

У цих регіонах синоптики обіцяють шквальний вітер зі швидкістю до 20 м/с, тому був визначений перший рівень небезпеки.

У Карпатах збережеться значна ймовірність сходження снігових лавин.

За даними ДСНС, у середу в горах Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей буде значна сніголавинна небезпека. Прогнозують 3 рівень небезпеки.

В інших українських регіонах очікується спокійна сприятлива погода.

Раніше ми розповідали про те, літо 2020 року запам'ятається українцям зливами, градами і різкими перепадами температур.

За словами Леоніда Горбаня, справжнє літо прийде в Україну не за календарем, а аж у серпні. Але спека почнеться вже в травні. Що стосується червня і липня, то в ці місяці Україну буде заливати.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

Також Politeka писала, що страшенна буря обрушилася на країну, багато жертв: "вдома розривало в друзки", страшні кадри.