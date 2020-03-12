Електроенергії не буде цілий день

У четвер, 12 березня, в цілому районі Дніпра не буде електрики



Як передає Politeka.net в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі" повідомили, що відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт





Так, світла не буде в Самарському районі з 8:00 до 17:00.

Світла не буде за такими адресами:

вул. Волошкова 2, 2/1, 4, 6, 8, 7-63, 18-54;

вул. Ромашкова;

пер. Квітневий;

вул. Одінковська 2-70, 3-51;

вул. Маячка;

пер. Любистковий.

Не так давно, в Дніпрі сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.

За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.

Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі жителі багатоповерхівок на Робочій з минулого року живуть в холодних квартирах. Жителі шести багатоповерхівок на вулиці Робочій, в Дніпрі з початку опалювального періоду живуть без тепла.

З'ясувалося, що опалення в будинках комунальники відключають з-за постійних проривів труб. Жителі пояснюють: старі труби, тому їх постійно прориває. Аварійну службу змушені викликати кожен день. Кожен раз перед ремонтом опалення вимикають.

Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.

Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.

Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.