У четвер, 12 березня, в цілому районі Дніпра не буде електрики
Як передає Politeka.net в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі" повідомили, що відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт
Так, світла не буде в Самарському районі з 8:00 до 17:00.
Світла не буде за такими адресами:
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вул. Волошкова 2, 2/1, 4, 6, 8, 7-63, 18-54;
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вул. Ромашкова;
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пер. Квітневий;
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вул. Одінковська 2-70, 3-51;
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вул. Маячка;
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пер. Любистковий.
Не так давно, в Дніпрі сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.
За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.
Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.
Також ми повідомляли, що в Дніпрі жителі багатоповерхівок на Робочій з минулого року живуть в холодних квартирах. Жителі шести багатоповерхівок на вулиці Робочій, в Дніпрі з початку опалювального періоду живуть без тепла.
З'ясувалося, що опалення в будинках комунальники відключають з-за постійних проривів труб. Жителі пояснюють: старі труби, тому їх постійно прориває. Аварійну службу змушені викликати кожен день. Кожен раз перед ремонтом опалення вимикають.
Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.
Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.
Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.